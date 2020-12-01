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جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة استمرار توفير الدعم للتعليم بفلسطين

خلال الدورة (102) للجنة البرامج التعليمية للطلبة العرب بالأراضي المحتلة

أكدت جامعة الدول العربية، ضرورة الاستمرار في توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في دولة فلسطين والعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين، من أجل بناء أجيال فلسطينية قادرة على المواجهة والتحدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتفصيلاً، جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم في افتتاح الدورة (102) للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة.

وأوضح " أبو علي" في كلمته أن عمل اللجنة يسهم بشكل فعّال في التصدي لمحاولات تدمير العملية التعليمية التي تمارسها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في الوقت الذي تُصرّ فيه سُلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية، ومخططاتها لتهويد القدس والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، فضلاً عن مواصلة الحصار والعدوان على قطاع غزة.

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جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة استمرار توفير الدعم للتعليم بفلسطين
سبق

أكدت جامعة الدول العربية، ضرورة الاستمرار في توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في دولة فلسطين والعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين، من أجل بناء أجيال فلسطينية قادرة على المواجهة والتحدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتفصيلاً، جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم في افتتاح الدورة (102) للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة.

وأوضح " أبو علي" في كلمته أن عمل اللجنة يسهم بشكل فعّال في التصدي لمحاولات تدمير العملية التعليمية التي تمارسها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في الوقت الذي تُصرّ فيه سُلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية، ومخططاتها لتهويد القدس والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، فضلاً عن مواصلة الحصار والعدوان على قطاع غزة.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
12:12 AM

جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة استمرار توفير الدعم للتعليم بفلسطين

خلال الدورة (102) للجنة البرامج التعليمية للطلبة العرب بالأراضي المحتلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أكدت جامعة الدول العربية، ضرورة الاستمرار في توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في دولة فلسطين والعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين، من أجل بناء أجيال فلسطينية قادرة على المواجهة والتحدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتفصيلاً، جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم في افتتاح الدورة (102) للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة.

وأوضح " أبو علي" في كلمته أن عمل اللجنة يسهم بشكل فعّال في التصدي لمحاولات تدمير العملية التعليمية التي تمارسها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في الوقت الذي تُصرّ فيه سُلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية، ومخططاتها لتهويد القدس والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، فضلاً عن مواصلة الحصار والعدوان على قطاع غزة.

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