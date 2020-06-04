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بالصور.. "مسجد الحواجز والأشرطة" يثير جدلًا واسعًا بمواقع التواصل و"الإسلامية" ترد

أكّد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، سامي بن سليمان المشيقح، أن الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها وجود أشرطة وحواجز هي بأحد المساجد في مدينة الرياض.

وفي هذا السياق أوضح المشيقح في تصريح لـ"سبق" أنه تمت إزالة الحواجز والأشرطة لعدم مناسبتها للمسجد، واستبدالها بوضع آلية تباعد معتادة "ملصقات أرضية"، مبينًا أنه تم التأكيد على جميع الأئمة حيال عدم استخدام آلية تباعد غير مناسبة للمسجد، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق تعليمات الوزارة.

وأكد أن الفرع يواصل تنفيذ جولات رقابية ترصد جميع الملاحظات والشكاوى أولًا بأول؛ لتلافي أي قصور في خدمة بيوت الله والوقوف على تطبيق كافة الإجراءات لسلامة مرتادي المساجد.

وكانت صورة المسجد بالأشرطة والقواطع قد تم تداولها بشكل كبير عبر مقاطع التواصل الاجتماعي مع عودة الصلاة في المساجد، وأثارت موجة من التساؤلات حول هذه الاجتهادات الغير موفقة لتحقيق التباعد بين المصلين لتوقي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "مسجد الحواجز والأشرطة" يثير جدلًا واسعًا بمواقع التواصل و"الإسلامية" ترد
سبق

أكّد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، سامي بن سليمان المشيقح، أن الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها وجود أشرطة وحواجز هي بأحد المساجد في مدينة الرياض.

وفي هذا السياق أوضح المشيقح في تصريح لـ"سبق" أنه تمت إزالة الحواجز والأشرطة لعدم مناسبتها للمسجد، واستبدالها بوضع آلية تباعد معتادة "ملصقات أرضية"، مبينًا أنه تم التأكيد على جميع الأئمة حيال عدم استخدام آلية تباعد غير مناسبة للمسجد، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق تعليمات الوزارة.

وأكد أن الفرع يواصل تنفيذ جولات رقابية ترصد جميع الملاحظات والشكاوى أولًا بأول؛ لتلافي أي قصور في خدمة بيوت الله والوقوف على تطبيق كافة الإجراءات لسلامة مرتادي المساجد.

وكانت صورة المسجد بالأشرطة والقواطع قد تم تداولها بشكل كبير عبر مقاطع التواصل الاجتماعي مع عودة الصلاة في المساجد، وأثارت موجة من التساؤلات حول هذه الاجتهادات الغير موفقة لتحقيق التباعد بين المصلين لتوقي فيروس كورونا.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
08:54 PM

بالصور.. "مسجد الحواجز والأشرطة" يثير جدلًا واسعًا بمواقع التواصل و"الإسلامية" ترد

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
8,031

أكّد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، سامي بن سليمان المشيقح، أن الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها وجود أشرطة وحواجز هي بأحد المساجد في مدينة الرياض.

وفي هذا السياق أوضح المشيقح في تصريح لـ"سبق" أنه تمت إزالة الحواجز والأشرطة لعدم مناسبتها للمسجد، واستبدالها بوضع آلية تباعد معتادة "ملصقات أرضية"، مبينًا أنه تم التأكيد على جميع الأئمة حيال عدم استخدام آلية تباعد غير مناسبة للمسجد، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق تعليمات الوزارة.

وأكد أن الفرع يواصل تنفيذ جولات رقابية ترصد جميع الملاحظات والشكاوى أولًا بأول؛ لتلافي أي قصور في خدمة بيوت الله والوقوف على تطبيق كافة الإجراءات لسلامة مرتادي المساجد.

وكانت صورة المسجد بالأشرطة والقواطع قد تم تداولها بشكل كبير عبر مقاطع التواصل الاجتماعي مع عودة الصلاة في المساجد، وأثارت موجة من التساؤلات حول هذه الاجتهادات الغير موفقة لتحقيق التباعد بين المصلين لتوقي فيروس كورونا.

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