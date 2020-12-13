النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: مصادرة ٢٨ مليونًا وسجن مالك مؤسسة وموظف ٩ سنوات

أمريكا تعتمد خريطة جديدة للمغرب بعد الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية

"فيشر": خطوة تجسّد الإعلان "الجريء" الذي صدر عن "ترامب" مؤخرًا

اعتمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة جديدة للمغرب، بعد اعترافها بسيادة الرباط الكاملة على الصحراء الغربية.

وكشف السفير الأمريكي لدى المغرب، ديفيد فيشر، أمس السبت، عن الخريطة الجديدة؛ وفق ما ذكرته وكالة أنباء المغرب الرسمية، قائلًا: "يسعدني أن أقدم خريطة المملكة المغربية المعتمدة رسميًّا من قِبَل الحكومة الأمريكية"؛ وذلك بعد يومين من اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على صحرائه.

وأكد السفير الأمريكي لدى المغرب، أن هذه الخطوة تجسّد الإعلان الذي وصفه بـ"الجريء" الذي صدر عن ترامب باعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية؛ وفقًا للوكالة.

وأشار "فيشر" إلى أن هذه الخريطة ستقدم كهدية للعاهل المغربي، كنوع من الاعتراف بقيادته "الجريئة" ودعمه المتواصل للعلاقات بين الرباط وواشنطن، وقام السفير بالتوقيع على الخريطة؛ وفقًا للوكالة.

وكان ترامب قد أعلن اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية؛ في حين طبّعت الرباط علاقاتها مع إسرائيل الخميس.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تعتمد خريطة جديدة للمغرب بعد الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية
سبق

اعتمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة جديدة للمغرب، بعد اعترافها بسيادة الرباط الكاملة على الصحراء الغربية.

وكشف السفير الأمريكي لدى المغرب، ديفيد فيشر، أمس السبت، عن الخريطة الجديدة؛ وفق ما ذكرته وكالة أنباء المغرب الرسمية، قائلًا: "يسعدني أن أقدم خريطة المملكة المغربية المعتمدة رسميًّا من قِبَل الحكومة الأمريكية"؛ وذلك بعد يومين من اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على صحرائه.

وأكد السفير الأمريكي لدى المغرب، أن هذه الخطوة تجسّد الإعلان الذي وصفه بـ"الجريء" الذي صدر عن ترامب باعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية؛ وفقًا للوكالة.

وأشار "فيشر" إلى أن هذه الخريطة ستقدم كهدية للعاهل المغربي، كنوع من الاعتراف بقيادته "الجريئة" ودعمه المتواصل للعلاقات بين الرباط وواشنطن، وقام السفير بالتوقيع على الخريطة؛ وفقًا للوكالة.

وكان ترامب قد أعلن اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية؛ في حين طبّعت الرباط علاقاتها مع إسرائيل الخميس.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
11:00 AM

أمريكا تعتمد خريطة جديدة للمغرب بعد الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية

"فيشر": خطوة تجسّد الإعلان "الجريء" الذي صدر عن "ترامب" مؤخرًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,168

اعتمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة جديدة للمغرب، بعد اعترافها بسيادة الرباط الكاملة على الصحراء الغربية.

وكشف السفير الأمريكي لدى المغرب، ديفيد فيشر، أمس السبت، عن الخريطة الجديدة؛ وفق ما ذكرته وكالة أنباء المغرب الرسمية، قائلًا: "يسعدني أن أقدم خريطة المملكة المغربية المعتمدة رسميًّا من قِبَل الحكومة الأمريكية"؛ وذلك بعد يومين من اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على صحرائه.

وأكد السفير الأمريكي لدى المغرب، أن هذه الخطوة تجسّد الإعلان الذي وصفه بـ"الجريء" الذي صدر عن ترامب باعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية؛ وفقًا للوكالة.

وأشار "فيشر" إلى أن هذه الخريطة ستقدم كهدية للعاهل المغربي، كنوع من الاعتراف بقيادته "الجريئة" ودعمه المتواصل للعلاقات بين الرباط وواشنطن، وقام السفير بالتوقيع على الخريطة؛ وفقًا للوكالة.

وكان ترامب قد أعلن اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية؛ في حين طبّعت الرباط علاقاتها مع إسرائيل الخميس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,543
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,528
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,471
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,998

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة