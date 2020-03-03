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"الصحة العراقية" تنفي وفاة أي مصاب بـ"كورونا" في البلاد

المصابون في بغداد والمحافظات محجوزون بالمراكز الصحية

أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عدم وفاة أي شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

ووصف المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي، ما تردد من أنباء عن وفاة أحد المصابين بفيروس "كورونا" بأنها عارية عن الصحة، مؤكدأً أن جميع المصابين بالفيروس في بغداد وباقي المحافظات محجوزون في المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض, وأن أغلبهم يتمتعون بصحة جيدة.

وأشار إلى أن الجهات الطبية المختصة تولي المصابين من كبار السن والذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة؛ عناية خاصة.

الصحة العراقية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العراقية" تنفي وفاة أي مصاب بـ"كورونا" في البلاد
سبق

أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عدم وفاة أي شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

ووصف المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي، ما تردد من أنباء عن وفاة أحد المصابين بفيروس "كورونا" بأنها عارية عن الصحة، مؤكدأً أن جميع المصابين بالفيروس في بغداد وباقي المحافظات محجوزون في المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض, وأن أغلبهم يتمتعون بصحة جيدة.

وأشار إلى أن الجهات الطبية المختصة تولي المصابين من كبار السن والذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة؛ عناية خاصة.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
05:49 PM

"الصحة العراقية" تنفي وفاة أي مصاب بـ"كورونا" في البلاد

المصابون في بغداد والمحافظات محجوزون بالمراكز الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عدم وفاة أي شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

ووصف المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي، ما تردد من أنباء عن وفاة أحد المصابين بفيروس "كورونا" بأنها عارية عن الصحة، مؤكدأً أن جميع المصابين بالفيروس في بغداد وباقي المحافظات محجوزون في المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض, وأن أغلبهم يتمتعون بصحة جيدة.

وأشار إلى أن الجهات الطبية المختصة تولي المصابين من كبار السن والذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة؛ عناية خاصة.

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