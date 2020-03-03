أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عدم وفاة أي شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد. ووصف المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي، ما تردد من أنباء عن وفاة أحد المصابين بفيروس "كورونا" بأنها عارية عن الصحة، مؤكدأً أن جميع المصابين بالفيروس في بغداد وباقي المحافظات محجوزون في المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض, وأن أغلبهم يتمتعون بصحة جيدة. وأشار إلى أن الجهات الطبية المختصة تولي المصابين من كبار السن والذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة؛ عناية خاصة.

"الصحة العراقية" تنفي وفاة أي مصاب بـ"كورونا" في البلاد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-03 أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عدم وفاة أي شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.



ووصف المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي، ما تردد من أنباء عن وفاة أحد المصابين بفيروس "كورونا" بأنها عارية عن الصحة، مؤكدأً أن جميع المصابين بالفيروس في بغداد وباقي المحافظات محجوزون في المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض, وأن أغلبهم يتمتعون بصحة جيدة.



وأشار إلى أن الجهات الطبية المختصة تولي المصابين من كبار السن والذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة؛ عناية خاصة.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 05:49 PM

"الصحة العراقية" تنفي وفاة أي مصاب بـ"كورونا" في البلاد المصابون في بغداد والمحافظات محجوزون بالمراكز الصحية





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أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عدم وفاة أي شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.



ووصف المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي، ما تردد من أنباء عن وفاة أحد المصابين بفيروس "كورونا" بأنها عارية عن الصحة، مؤكدأً أن جميع المصابين بالفيروس في بغداد وباقي المحافظات محجوزون في المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض, وأن أغلبهم يتمتعون بصحة جيدة.



وأشار إلى أن الجهات الطبية المختصة تولي المصابين من كبار السن والذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة؛ عناية خاصة.