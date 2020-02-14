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حملة "80" تكافئ سائقين في الدمام وتستعرض آخرين "راحت عليهم المكافأة".. شاهد السبب

تستمر حملة "80" التوعوية التحفيزية، في التوسع بين مناطق المملكة، والتي تم إطلاقها بشراكة حكومية ناجحة بين المرور والمركز الوطني لسلامة الطرق، وقد انطلقت هذا الأسبوع من المنطقة الشرقية كمحطة خامسة، بالتزامن مع إقامة الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية في الدمام، الذي حضره ورعاه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وقد عرضت الحملة في حلقتها التاسعة، سائقين في شوارع المنطقة الشرقية، حرموا أنفسهم من المكافأة؛ بسبب ارتكابهم أخطاء بسيطة ولكنها تؤدي إلى كوارث مرورية لم تكن في حسبان السائق؛ كعدم استخدام الإشارات عند تغيير المسار.. و"راحت عليهم" كما وصفها صلاح الغيدان مقدم البرنامج.

كما استوقفت الحملة سائقين يُعَدون قدوة، وقدّمت لهم مكافأة، ودخلوا في السحب على السيارات.

يُذكر أن حملة "80" لاقت رواجًا اجتماعيًّا كبيرًا؛ نظرًا لاستخدامها لغة غير مسبوقة وهي التحفيز، وإبراز القدوات، ومكافأتهم، والافتخار بهم، وقد وصلت أعداد المشاهدات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى قرابة 5 ملايين مشاهدة، ولتوسيع دائرة الانتشار خصصت حملة "80" على موقعها الإلكتروني ‏www.80km.tv؛ لتمكين السائقين في المملكة من الدخول في الحملة ضمن شروط محددة للفوز بإحدى السيارات المقدمة من "كيا الجبر" الراعي الرسمي للحملة، والتي ستوزع في آخر حلقة من خلال سحب إلكتروني، كما تؤكد حملة "80" في رسالتها الاستراتيجية أن المكافأة الحقيقية التي يكافئ السائق بها نفسه؛ هي السلامة على الطريق؛ حيث تشير الدراسات إلى أن 85٪ من الحوادث المرورية تُرتكب بسبب خطأ العنصر البشري؛ بسبب الانشغال عن القيادة، أو السرعة، أو استخدام الجوال أثناء القيادة الذي أصبح المهدد الأول للحوادث.

حملة 80 الإدارة العامة للمرور المركز الوطني لسلامة الطرق المنطقة الشرقية الدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حملة "80" تكافئ سائقين في الدمام وتستعرض آخرين "راحت عليهم المكافأة".. شاهد السبب
سبق

تستمر حملة "80" التوعوية التحفيزية، في التوسع بين مناطق المملكة، والتي تم إطلاقها بشراكة حكومية ناجحة بين المرور والمركز الوطني لسلامة الطرق، وقد انطلقت هذا الأسبوع من المنطقة الشرقية كمحطة خامسة، بالتزامن مع إقامة الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية في الدمام، الذي حضره ورعاه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وقد عرضت الحملة في حلقتها التاسعة، سائقين في شوارع المنطقة الشرقية، حرموا أنفسهم من المكافأة؛ بسبب ارتكابهم أخطاء بسيطة ولكنها تؤدي إلى كوارث مرورية لم تكن في حسبان السائق؛ كعدم استخدام الإشارات عند تغيير المسار.. و"راحت عليهم" كما وصفها صلاح الغيدان مقدم البرنامج.

كما استوقفت الحملة سائقين يُعَدون قدوة، وقدّمت لهم مكافأة، ودخلوا في السحب على السيارات.

يُذكر أن حملة "80" لاقت رواجًا اجتماعيًّا كبيرًا؛ نظرًا لاستخدامها لغة غير مسبوقة وهي التحفيز، وإبراز القدوات، ومكافأتهم، والافتخار بهم، وقد وصلت أعداد المشاهدات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى قرابة 5 ملايين مشاهدة، ولتوسيع دائرة الانتشار خصصت حملة "80" على موقعها الإلكتروني ‏www.80km.tv؛ لتمكين السائقين في المملكة من الدخول في الحملة ضمن شروط محددة للفوز بإحدى السيارات المقدمة من "كيا الجبر" الراعي الرسمي للحملة، والتي ستوزع في آخر حلقة من خلال سحب إلكتروني، كما تؤكد حملة "80" في رسالتها الاستراتيجية أن المكافأة الحقيقية التي يكافئ السائق بها نفسه؛ هي السلامة على الطريق؛ حيث تشير الدراسات إلى أن 85٪ من الحوادث المرورية تُرتكب بسبب خطأ العنصر البشري؛ بسبب الانشغال عن القيادة، أو السرعة، أو استخدام الجوال أثناء القيادة الذي أصبح المهدد الأول للحوادث.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
02:41 PM

حملة "80" تكافئ سائقين في الدمام وتستعرض آخرين "راحت عليهم المكافأة".. شاهد السبب

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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تستمر حملة "80" التوعوية التحفيزية، في التوسع بين مناطق المملكة، والتي تم إطلاقها بشراكة حكومية ناجحة بين المرور والمركز الوطني لسلامة الطرق، وقد انطلقت هذا الأسبوع من المنطقة الشرقية كمحطة خامسة، بالتزامن مع إقامة الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية في الدمام، الذي حضره ورعاه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وقد عرضت الحملة في حلقتها التاسعة، سائقين في شوارع المنطقة الشرقية، حرموا أنفسهم من المكافأة؛ بسبب ارتكابهم أخطاء بسيطة ولكنها تؤدي إلى كوارث مرورية لم تكن في حسبان السائق؛ كعدم استخدام الإشارات عند تغيير المسار.. و"راحت عليهم" كما وصفها صلاح الغيدان مقدم البرنامج.

كما استوقفت الحملة سائقين يُعَدون قدوة، وقدّمت لهم مكافأة، ودخلوا في السحب على السيارات.

يُذكر أن حملة "80" لاقت رواجًا اجتماعيًّا كبيرًا؛ نظرًا لاستخدامها لغة غير مسبوقة وهي التحفيز، وإبراز القدوات، ومكافأتهم، والافتخار بهم، وقد وصلت أعداد المشاهدات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى قرابة 5 ملايين مشاهدة، ولتوسيع دائرة الانتشار خصصت حملة "80" على موقعها الإلكتروني ‏www.80km.tv؛ لتمكين السائقين في المملكة من الدخول في الحملة ضمن شروط محددة للفوز بإحدى السيارات المقدمة من "كيا الجبر" الراعي الرسمي للحملة، والتي ستوزع في آخر حلقة من خلال سحب إلكتروني، كما تؤكد حملة "80" في رسالتها الاستراتيجية أن المكافأة الحقيقية التي يكافئ السائق بها نفسه؛ هي السلامة على الطريق؛ حيث تشير الدراسات إلى أن 85٪ من الحوادث المرورية تُرتكب بسبب خطأ العنصر البشري؛ بسبب الانشغال عن القيادة، أو السرعة، أو استخدام الجوال أثناء القيادة الذي أصبح المهدد الأول للحوادث.

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