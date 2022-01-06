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بعد يوم ونصف من نصبه .. إيرانيون يحرقون تمثالاً لقاسم سليماني جنوب البلاد

كشف النقاب عنه في حضور مسؤولين وأهالي

أضرم إيرانيون مجهولون النار، اليوم (الخميس) في تمثال القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في جنوب غرب إيران رُفِع أمس تزامناً مع إحياء إيران الذكرى السنوية الثانية لمقتله بضربة أميركية.

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية أن تمثال "سليماني" الذي كشف النقاب عنه صباح أمس في حضور الأهالي ومسؤولين في شهركرد، مركز محافظة تشهار محال وبختياري، أحرق خلال الليل بعمل ارتكبه أفراد مجهولون، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقضى "سليماني" بضربة من طائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد في الثالث من يناير 2020.

وبدأت إيران اعتباراً من الجمعة الماضي، أسبوعاً من نشاطات إحياء ذكرى مقتل "سليماني" ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، مع ثمانية من مرافقيهما، بالضربة الأميركية.

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بعد يوم ونصف من نصبه .. إيرانيون يحرقون تمثالاً لقاسم سليماني جنوب البلاد
سبق

أضرم إيرانيون مجهولون النار، اليوم (الخميس) في تمثال القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في جنوب غرب إيران رُفِع أمس تزامناً مع إحياء إيران الذكرى السنوية الثانية لمقتله بضربة أميركية.

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية أن تمثال "سليماني" الذي كشف النقاب عنه صباح أمس في حضور الأهالي ومسؤولين في شهركرد، مركز محافظة تشهار محال وبختياري، أحرق خلال الليل بعمل ارتكبه أفراد مجهولون، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقضى "سليماني" بضربة من طائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد في الثالث من يناير 2020.

وبدأت إيران اعتباراً من الجمعة الماضي، أسبوعاً من نشاطات إحياء ذكرى مقتل "سليماني" ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، مع ثمانية من مرافقيهما، بالضربة الأميركية.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
09:38 PM

بعد يوم ونصف من نصبه .. إيرانيون يحرقون تمثالاً لقاسم سليماني جنوب البلاد

كشف النقاب عنه في حضور مسؤولين وأهالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أضرم إيرانيون مجهولون النار، اليوم (الخميس) في تمثال القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في جنوب غرب إيران رُفِع أمس تزامناً مع إحياء إيران الذكرى السنوية الثانية لمقتله بضربة أميركية.

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية أن تمثال "سليماني" الذي كشف النقاب عنه صباح أمس في حضور الأهالي ومسؤولين في شهركرد، مركز محافظة تشهار محال وبختياري، أحرق خلال الليل بعمل ارتكبه أفراد مجهولون، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقضى "سليماني" بضربة من طائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد في الثالث من يناير 2020.

وبدأت إيران اعتباراً من الجمعة الماضي، أسبوعاً من نشاطات إحياء ذكرى مقتل "سليماني" ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، مع ثمانية من مرافقيهما، بالضربة الأميركية.

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