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"الإسلامية" تستهدف غدًا مركز الحقو ببيش بجولات دعوية

١٠٠ محاضرة وكلمة في بيان التوحيد وتعليم قصار السور

تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة جازان؛ برنامج الجولات الدعوية الثاني في مركز الحقو في محافظة بيش بالمنطقة، الأربعاء، وتستمر يومين.

يأتي ذلك بمشاركة مدير عام فرع الوزارة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وعشرة من الدعاة الرسميين بالفرع، في إطار البرامج الدعوية الموجهة للقاطنين في القرى والمراكز النائية.

ويستهدف البرنامج أكثر من ٢٦ مسجداً وجامعاً بالمركز والقرى التابعة له، ويقدم الدعاة خلال يومين أكثر من مئة كلمة ومحاضرة ودرس علمي، عن بيان أهمية وفضل التوحيد، إلى جانب تعليم المصلين قراءة الفاتحة وتفسير قصار السور، وأحكام العبادات.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، في تصريح له بهذا الشأن؛ أن جولات هذا العام بدأت وفق خطة الفرع الدعوية لهذا العام مطلع الشهر الجاري، ببيان فضل يوم عاشوراء، مشيراً إلى أن البداية كانت ولله الحمد ناجحة، وأدى الدعاة خلالها جهوداً مباركة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.

كما أوضح "المدخلي" أن هذه الجولة الثانية تأتي امتداداً للأولى، التي جرى تنفيذها بتوجيهات مباشرة ودعم منقطع النظير من الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً على أهمية أن يكون الداعية قريباً من الناس؛ ليعلمهم ما يخفى عليهم من أمور دينهم وفضل مواسم الخير والطاعات، مؤكداً أنه الهدف الأسمى من إقامة مثل هذه الجولات، مختتماً تصريحه بسؤال الله أن ينفع بالدعاة ويكتب لهم الأجر.

يذكر أن الجولة تستمر ليومين بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء في معظم مساجد وجوامع المركز والقرى التابعة له بالمنطقة.

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"الإسلامية" تستهدف غدًا مركز الحقو ببيش بجولات دعوية
سبق

تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة جازان؛ برنامج الجولات الدعوية الثاني في مركز الحقو في محافظة بيش بالمنطقة، الأربعاء، وتستمر يومين.

يأتي ذلك بمشاركة مدير عام فرع الوزارة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وعشرة من الدعاة الرسميين بالفرع، في إطار البرامج الدعوية الموجهة للقاطنين في القرى والمراكز النائية.

ويستهدف البرنامج أكثر من ٢٦ مسجداً وجامعاً بالمركز والقرى التابعة له، ويقدم الدعاة خلال يومين أكثر من مئة كلمة ومحاضرة ودرس علمي، عن بيان أهمية وفضل التوحيد، إلى جانب تعليم المصلين قراءة الفاتحة وتفسير قصار السور، وأحكام العبادات.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، في تصريح له بهذا الشأن؛ أن جولات هذا العام بدأت وفق خطة الفرع الدعوية لهذا العام مطلع الشهر الجاري، ببيان فضل يوم عاشوراء، مشيراً إلى أن البداية كانت ولله الحمد ناجحة، وأدى الدعاة خلالها جهوداً مباركة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.

كما أوضح "المدخلي" أن هذه الجولة الثانية تأتي امتداداً للأولى، التي جرى تنفيذها بتوجيهات مباشرة ودعم منقطع النظير من الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً على أهمية أن يكون الداعية قريباً من الناس؛ ليعلمهم ما يخفى عليهم من أمور دينهم وفضل مواسم الخير والطاعات، مؤكداً أنه الهدف الأسمى من إقامة مثل هذه الجولات، مختتماً تصريحه بسؤال الله أن ينفع بالدعاة ويكتب لهم الأجر.

يذكر أن الجولة تستمر ليومين بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء في معظم مساجد وجوامع المركز والقرى التابعة له بالمنطقة.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
05:28 PM

"الإسلامية" تستهدف غدًا مركز الحقو ببيش بجولات دعوية

١٠٠ محاضرة وكلمة في بيان التوحيد وتعليم قصار السور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة جازان؛ برنامج الجولات الدعوية الثاني في مركز الحقو في محافظة بيش بالمنطقة، الأربعاء، وتستمر يومين.

يأتي ذلك بمشاركة مدير عام فرع الوزارة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وعشرة من الدعاة الرسميين بالفرع، في إطار البرامج الدعوية الموجهة للقاطنين في القرى والمراكز النائية.

ويستهدف البرنامج أكثر من ٢٦ مسجداً وجامعاً بالمركز والقرى التابعة له، ويقدم الدعاة خلال يومين أكثر من مئة كلمة ومحاضرة ودرس علمي، عن بيان أهمية وفضل التوحيد، إلى جانب تعليم المصلين قراءة الفاتحة وتفسير قصار السور، وأحكام العبادات.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، في تصريح له بهذا الشأن؛ أن جولات هذا العام بدأت وفق خطة الفرع الدعوية لهذا العام مطلع الشهر الجاري، ببيان فضل يوم عاشوراء، مشيراً إلى أن البداية كانت ولله الحمد ناجحة، وأدى الدعاة خلالها جهوداً مباركة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.

كما أوضح "المدخلي" أن هذه الجولة الثانية تأتي امتداداً للأولى، التي جرى تنفيذها بتوجيهات مباشرة ودعم منقطع النظير من الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً على أهمية أن يكون الداعية قريباً من الناس؛ ليعلمهم ما يخفى عليهم من أمور دينهم وفضل مواسم الخير والطاعات، مؤكداً أنه الهدف الأسمى من إقامة مثل هذه الجولات، مختتماً تصريحه بسؤال الله أن ينفع بالدعاة ويكتب لهم الأجر.

يذكر أن الجولة تستمر ليومين بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء في معظم مساجد وجوامع المركز والقرى التابعة له بالمنطقة.

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