"المرور" لـ "قائدي المركبات": رمي المخلفات من المركبة أثناء سيرها مخالفة

طالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، بعدم رمي المخلفات في أثناء سير المركبة.
وقالت، عبر حسابها في "تويتر": إن رمي المخلفات من المركبة في أثناء سيرها عمل مخالف للآداب العامة يلوّث البيئة ويعد مخالفة مرورية.
طالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، بعدم رمي المخلفات في أثناء سير المركبة.
وقالت، عبر حسابها في "تويتر": إن رمي المخلفات من المركبة في أثناء سيرها عمل مخالف للآداب العامة يلوّث البيئة ويعد مخالفة مرورية.
طالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، بعدم رمي المخلفات في أثناء سير المركبة.
وقالت، عبر حسابها في "تويتر": إن رمي المخلفات من المركبة في أثناء سيرها عمل مخالف للآداب العامة يلوّث البيئة ويعد مخالفة مرورية.
طالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، بعدم رمي المخلفات في أثناء سير المركبة.
وقالت، عبر حسابها في "تويتر": إن رمي المخلفات من المركبة في أثناء سيرها عمل مخالف للآداب العامة يلوّث البيئة ويعد مخالفة مرورية.