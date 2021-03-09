النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. "الداخلية" تُقيم جلسة حوارية بعنوان "المرأة وطن"

إشادات بدعم القيادة لتمكين المرأة ومشاركتها في عجلة التنمية

أقامت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم، جلسة حوارية بعنوان "المرأة وطن"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شارك فيها، الدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة متحدثًا، والدكتورة آمال الهبدان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان متحدثًا، والدكتورة نجود العجروش رئيس وحدة الجلدية بمستشفى قوى الأمن متحدثًا، والدكتور محمد المحمود المستشار القانوني بوزارة الداخلية مديرًا للجلسة.

وأكدت مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، غادة محمد البراهيم، أن المرأة السعودية حظيت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بالتمكين على كل الأصعدة، وبالمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030.

وأشارت "البراهيم" إلى أن المرأة السعودية كانت حاضرة في القطاعات الأمنية لوزارة الداخلية بدعم من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأسهمت في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية، ومشاركة فاعلة في كثير من المهام الأمنية والإدارية والصحية والخدمية.

من جانب آخر، أكدت الدكتورة هلا التويجري، أن تمكين المرأة السعودية، والتي تعد نواة الأسرة، أمرٌ تحرص عليه القيادة الحكيمة، وتعززه بالدعم غير المحدود.

وأشادت الدكتورة آمال الهبدان، بالدعم الذي تلقاه المرأة في المملكة بما يحقق نهوضها ومشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. "الداخلية" تُقيم جلسة حوارية بعنوان "المرأة وطن"
سبق

أقامت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم، جلسة حوارية بعنوان "المرأة وطن"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شارك فيها، الدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة متحدثًا، والدكتورة آمال الهبدان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان متحدثًا، والدكتورة نجود العجروش رئيس وحدة الجلدية بمستشفى قوى الأمن متحدثًا، والدكتور محمد المحمود المستشار القانوني بوزارة الداخلية مديرًا للجلسة.

وأكدت مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، غادة محمد البراهيم، أن المرأة السعودية حظيت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بالتمكين على كل الأصعدة، وبالمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030.

وأشارت "البراهيم" إلى أن المرأة السعودية كانت حاضرة في القطاعات الأمنية لوزارة الداخلية بدعم من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأسهمت في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية، ومشاركة فاعلة في كثير من المهام الأمنية والإدارية والصحية والخدمية.

من جانب آخر، أكدت الدكتورة هلا التويجري، أن تمكين المرأة السعودية، والتي تعد نواة الأسرة، أمرٌ تحرص عليه القيادة الحكيمة، وتعززه بالدعم غير المحدود.

وأشادت الدكتورة آمال الهبدان، بالدعم الذي تلقاه المرأة في المملكة بما يحقق نهوضها ومشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
12:06 AM

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. "الداخلية" تُقيم جلسة حوارية بعنوان "المرأة وطن"

إشادات بدعم القيادة لتمكين المرأة ومشاركتها في عجلة التنمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
603

أقامت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم، جلسة حوارية بعنوان "المرأة وطن"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شارك فيها، الدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة متحدثًا، والدكتورة آمال الهبدان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان متحدثًا، والدكتورة نجود العجروش رئيس وحدة الجلدية بمستشفى قوى الأمن متحدثًا، والدكتور محمد المحمود المستشار القانوني بوزارة الداخلية مديرًا للجلسة.

وأكدت مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، غادة محمد البراهيم، أن المرأة السعودية حظيت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بالتمكين على كل الأصعدة، وبالمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030.

وأشارت "البراهيم" إلى أن المرأة السعودية كانت حاضرة في القطاعات الأمنية لوزارة الداخلية بدعم من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأسهمت في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية، ومشاركة فاعلة في كثير من المهام الأمنية والإدارية والصحية والخدمية.

من جانب آخر، أكدت الدكتورة هلا التويجري، أن تمكين المرأة السعودية، والتي تعد نواة الأسرة، أمرٌ تحرص عليه القيادة الحكيمة، وتعززه بالدعم غير المحدود.

وأشادت الدكتورة آمال الهبدان، بالدعم الذي تلقاه المرأة في المملكة بما يحقق نهوضها ومشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,840
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,049
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,722
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,170

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة