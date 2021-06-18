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بالصور.. عيادات مركز الملك سلمان تقدم خدماتها الطبية لـ436 مريضًا في مخيم الزعتري بالأردن

استقبال 47 مريضة في العيادة النسوية وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، خدماتها الطبية لـ436 مريضاً في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واستقبلت عيادات الطب العام 192 مريضًا، كما استقبلت عيادات الأطفال 59 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 37 مريضًا، وراجع 22 مريضًا عيادتَي الأسنان.

كما تم استقبال 47 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، كما تم عمل 59 تحليلًا لـ22 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 54 صورة أشعة لـ31 مريضًا، كما تم إعطاء 39 لقاحًا لـ16 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 10 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 316 وصفة طبية.

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بالصور.. عيادات مركز الملك سلمان تقدم خدماتها الطبية لـ436 مريضًا في مخيم الزعتري بالأردن
سبق

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، خدماتها الطبية لـ436 مريضاً في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واستقبلت عيادات الطب العام 192 مريضًا، كما استقبلت عيادات الأطفال 59 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 37 مريضًا، وراجع 22 مريضًا عيادتَي الأسنان.

كما تم استقبال 47 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، كما تم عمل 59 تحليلًا لـ22 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 54 صورة أشعة لـ31 مريضًا، كما تم إعطاء 39 لقاحًا لـ16 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 10 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 316 وصفة طبية.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
04:16 PM

بالصور.. عيادات مركز الملك سلمان تقدم خدماتها الطبية لـ436 مريضًا في مخيم الزعتري بالأردن

استقبال 47 مريضة في العيادة النسوية وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، خدماتها الطبية لـ436 مريضاً في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واستقبلت عيادات الطب العام 192 مريضًا، كما استقبلت عيادات الأطفال 59 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 37 مريضًا، وراجع 22 مريضًا عيادتَي الأسنان.

كما تم استقبال 47 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، كما تم عمل 59 تحليلًا لـ22 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 54 صورة أشعة لـ31 مريضًا، كما تم إعطاء 39 لقاحًا لـ16 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 10 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 316 وصفة طبية.

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