"الماجدية ريزيدنس": المملكة حريصة على تمكين الشركات الوطنية من التوسع والنمو

"خالد الماجد": نُسخّر كافة قدراتنا لتوفير حلول مبتكرة تقدم وحدات سكنية عصرية

قال رئيس مجلس إدارة "الماجدية القابضة" محمد الماجد: إن شركة "الماجدية ريزيدنس" الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، تنطلق نحو المستقبل بخطى ثابتة ووفق استراتيجية مدروسة تَبَنّاها مجلس الإدارة والقائمون على الشركة، الذين لديهم القدرة والمهارة على اقتناص الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجدية.

وأضاف "الماجد" في كلمة له خلال حفل "الماجدية ريزيدنس" السنوي، الذي أقامته للاحتفاء بمنسوبيها وإنجازاتهم: "نحن في الماجدية؛ كما أننا نفخر بمنجزاتها وسمعتها وقيادتها للتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية؛ فإننا كذلك نفخر بمنسوبيها وبالكفاءات التي نهضت بهذا الكيان؛ فالماجدية ليست شركة عائلية من حيث المؤسسين والملاك فقط؛ بل شركة عائلية بتعاون أفرادها ومنسوبيها وروح الأسرة فيها".

بدوره قال خالد الماجد رئيس مجلس إدارة "الماجدية ريزيدنس": إن الشركة شهدت خلال عام 2021 الكثير من التطور والنمو محافظة على مكانتها الرائدة في قطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية؛ موجهًا شكره لموظفي وإدارة الشركة على جهودهم وتفانيهم، وحرصهم على تقديم أعلى مستويات المهنية والأداء.

وأضاف: "يشهد قطاع الإسكان تناميًا كبيرًا، بفضل الله ثم دعم الحكومة، وحرصها على تمكين الشركات الوطنية من التوسع والنمو. ونحن في الماجدية سيبقى هدفنا الأول، أن نسخر كافة قدراتنا لتوفير حلول مبتكرة تقدم وحدات سكنية عصرية، بأعلى المعايير العالمية؛ لنسهم في إثراء خيارات عملائنا، وخدمة وطننا المعطاء".

وتستهدف شركة "الماجدية ريزيدنس" الرائدة في التطوير العقاري أن تكون المطور الأول في تنفيذ الوحدات السكنية في المملكة العربية السعودية من خلال إنشاء مبانٍ سكنية وتجارية حديثة بأعلى معايير الجودة، وذات أنظمة ذكية، وحلول حماية متطورة. مع العمل على الإبداع والابتكار في تصاميمها للوحدات السكنية، وقد طورت حتى الآن 850 مبنى تحوي 12 ألف شقة ويسكن فيها 40 ألف شخص.

من جهته أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "الماجدية ريزيدنس"، عبدالسلام الماجد، خلال كلمة له في الحفل، عن إنجازات غير مسبوقة للشركة قائلًا: "اليوم وبفضل الله، أعلن عن أهداف وطموحات استطاعت شركة الماجدية تحقيقها بنجاح غير مسبوق على مستوى المملكة، فنحن أول من نفّذ مفهوم المجمعات السكنية بطابعها الحديث، كما أننا من أولى الشركات التي قدمت مفهوم المباني الصديقة للبيئة، وتمكنا كذلك من تطوير مليون متر مربع على أرض مملكتنا الغالية".

وأوضح "عبدالسلام الماجد" أن الشركة تستقبل بكل عزم عامًا جديدًا لتحقيق رؤيتها ورسالتها؛ وذلك سعيًا لتعزيز دورها الريادي من خلال استراتيجيات واضحة وخطوات ثابتة نحو الازدهار والنمو؛ مشددًا على حرص الماجدية على التمسك بمعاييرها في النزاهة والمصداقية والشفافية؛ وذلك للسمو باسم الماجدية محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا بإذن الله.

أما نائب الرئيس التنفيذي عادل الخراشي؛ فقد أشار خلال كلمته في الحفل إلى تطورات كبيرة داخلية وخارجية شهدتها شركة "الماجدية ريزيدنس"؛ مما جعل لها مكانة كبيرة بين مصافّ المطورين المحليين؛ موجهًا شكره لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ومشيرًا إلى نجاح الشركة في تحقيق مستهدفاتها؛ وهو ما يستوجب الشكر أيضًا لفريق عمل "الماجدية ريزيدنس" الذي صنع الإنجاز.

يُذكر أن قطاع التطوير العقاري يشهد نموًّا متصاعدًا في السعودية، وتطورًا كبيرًا؛ فهناك توجهات لتوطين مشروعات نوعية في مكونات القطاع العقاري، مع التركيز على التقنيات الحديثة في البناء والإسكان؛ وفق آليات تدعم توجهات الحكومة في رفع نسب تملك الأسر السعودية، والعمل على أن يكون القطاع العقاري مساهمًا جيدًا وفاعلًا في الناتج المحلي.