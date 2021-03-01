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أمين عام التوعية الإسلامية بالحج والعمرة يشيد بجهود القيادة في توفير لقاحات كورونا للجميع

"الحارثي" أشاد بحسن تنظيم وزارة الصحة خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح

تلقى الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محسن بن سيف الحارثي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وقال "الحارثي" إن توفير المملكة اللقاحات للمواطنين والمقيمين وإعطاءهم مجاناً يؤكد حرصها واهتمامها بصحة الإنسان وجعلها من أولياتها، مؤكداً أن السعودية تفوقت على كبريات الدول بإنسانيتها وتفانيها لخدمة المجتمعات.

وأضاف "الحارثي": وجدنا ترتيباً متميزاً وتنظيماً سلساً وتنسيقاً متكاملاً، واستقبالاً مشرفاً من قبل العاملين في السلك الصحي جزاهم الله خيراً.

وفي نهاية تصريحه، رفع شكره لولاة الأمر على جهودهم في المواطنين والمقيمين، سائلاً الله لهم الجزاء الأوفى والعمر المديد، وأن يحفظ الوطن والقيادة من كل سوء ومكروه.

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أمين عام التوعية الإسلامية بالحج والعمرة يشيد بجهود القيادة في توفير لقاحات كورونا للجميع
سبق

تلقى الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محسن بن سيف الحارثي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وقال "الحارثي" إن توفير المملكة اللقاحات للمواطنين والمقيمين وإعطاءهم مجاناً يؤكد حرصها واهتمامها بصحة الإنسان وجعلها من أولياتها، مؤكداً أن السعودية تفوقت على كبريات الدول بإنسانيتها وتفانيها لخدمة المجتمعات.

وأضاف "الحارثي": وجدنا ترتيباً متميزاً وتنظيماً سلساً وتنسيقاً متكاملاً، واستقبالاً مشرفاً من قبل العاملين في السلك الصحي جزاهم الله خيراً.

وفي نهاية تصريحه، رفع شكره لولاة الأمر على جهودهم في المواطنين والمقيمين، سائلاً الله لهم الجزاء الأوفى والعمر المديد، وأن يحفظ الوطن والقيادة من كل سوء ومكروه.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
10:32 PM

أمين عام التوعية الإسلامية بالحج والعمرة يشيد بجهود القيادة في توفير لقاحات كورونا للجميع

"الحارثي" أشاد بحسن تنظيم وزارة الصحة خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح

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عبدالله العنزي - الرياض
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تلقى الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محسن بن سيف الحارثي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وقال "الحارثي" إن توفير المملكة اللقاحات للمواطنين والمقيمين وإعطاءهم مجاناً يؤكد حرصها واهتمامها بصحة الإنسان وجعلها من أولياتها، مؤكداً أن السعودية تفوقت على كبريات الدول بإنسانيتها وتفانيها لخدمة المجتمعات.

وأضاف "الحارثي": وجدنا ترتيباً متميزاً وتنظيماً سلساً وتنسيقاً متكاملاً، واستقبالاً مشرفاً من قبل العاملين في السلك الصحي جزاهم الله خيراً.

وفي نهاية تصريحه، رفع شكره لولاة الأمر على جهودهم في المواطنين والمقيمين، سائلاً الله لهم الجزاء الأوفى والعمر المديد، وأن يحفظ الوطن والقيادة من كل سوء ومكروه.

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