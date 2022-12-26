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"الصحة": تسجيل 389 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 124 خلال الـ24 ساعة الماضية

فيديو.. موقع أمريكي: هدف "عالمي" في الدوري السعودي يُشعل تويتر

رصد موقع قناة "الحرة" الأمريكية، أصداء هدف عالمي تم تسجيله أمس السبت، في مباراة بين فريقي الهلال والفتح، السبت، ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي؛ مؤكدًا أن الهدف أشعَلَ مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب "الحرة"؛ فقد سجل اللاعب الجزائري في صفوف الفتح السعودي، سفيان بن دبكة، هدفًا بمقصية رائعة في مرمى الهلال، السبت، ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي.

وأنهى الدولي الجزائري تمريرة وصلته داخل منطقة الجزاء بمقصية في مرمى حارس الهلال عبدالله المعيوف؛ ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71 من المباراة.

وأشعل الهدف تويتر؛ حيث أشاد المغردون بجمالية مقصية لاعب المنتخب الجزائري.

وكتب مُغرّد يدعى إسحاق شبلي، أن "بن دبكة" سجل هدفًا عالميًّا في مرمى الهلال.

ووصف آخر يُدعى عبدالغني الشريف، بن دبكة باللاعب الخرافي.

وأثنى مغرد يدعى محمد على موهبة اللاعب الجزائري.

وتصدر هاشتاغ "بن دبكة" تويتر لعدة ساعات في المملكة.

وحقق الفتح فوزه الأول على الهلال في الدوري السعودي لكرة القدم منذ تسعة مواسم، بتغلبه عليه في عقر داره 3- 2 السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب منافسات المرحلة الرابعة عشرة.

وسجل للفتح المغربي مراد باتنا (16 و87 من ركلة جزاء) والجزائري سفيان بن دبكة (71)؛ فيما سجل للهلال البيروفي أندي كاريو (12) والفرنسي بافيتيمبي غوميز (75).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فيديو.. موقع أمريكي: هدف "عالمي" في الدوري السعودي يُشعل تويتر
سبق

رصد موقع قناة "الحرة" الأمريكية، أصداء هدف عالمي تم تسجيله أمس السبت، في مباراة بين فريقي الهلال والفتح، السبت، ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي؛ مؤكدًا أن الهدف أشعَلَ مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب "الحرة"؛ فقد سجل اللاعب الجزائري في صفوف الفتح السعودي، سفيان بن دبكة، هدفًا بمقصية رائعة في مرمى الهلال، السبت، ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي.

وأنهى الدولي الجزائري تمريرة وصلته داخل منطقة الجزاء بمقصية في مرمى حارس الهلال عبدالله المعيوف؛ ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71 من المباراة.

وأشعل الهدف تويتر؛ حيث أشاد المغردون بجمالية مقصية لاعب المنتخب الجزائري.

وكتب مُغرّد يدعى إسحاق شبلي، أن "بن دبكة" سجل هدفًا عالميًّا في مرمى الهلال.

ووصف آخر يُدعى عبدالغني الشريف، بن دبكة باللاعب الخرافي.

وأثنى مغرد يدعى محمد على موهبة اللاعب الجزائري.

وتصدر هاشتاغ "بن دبكة" تويتر لعدة ساعات في المملكة.

وحقق الفتح فوزه الأول على الهلال في الدوري السعودي لكرة القدم منذ تسعة مواسم، بتغلبه عليه في عقر داره 3- 2 السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب منافسات المرحلة الرابعة عشرة.

وسجل للفتح المغربي مراد باتنا (16 و87 من ركلة جزاء) والجزائري سفيان بن دبكة (71)؛ فيما سجل للهلال البيروفي أندي كاريو (12) والفرنسي بافيتيمبي غوميز (75).

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
09:50 AM

فيديو.. موقع أمريكي: هدف "عالمي" في الدوري السعودي يُشعل تويتر

A A A
أيمن حسن - الرياض
10
15,647

رصد موقع قناة "الحرة" الأمريكية، أصداء هدف عالمي تم تسجيله أمس السبت، في مباراة بين فريقي الهلال والفتح، السبت، ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي؛ مؤكدًا أن الهدف أشعَلَ مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب "الحرة"؛ فقد سجل اللاعب الجزائري في صفوف الفتح السعودي، سفيان بن دبكة، هدفًا بمقصية رائعة في مرمى الهلال، السبت، ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي.

وأنهى الدولي الجزائري تمريرة وصلته داخل منطقة الجزاء بمقصية في مرمى حارس الهلال عبدالله المعيوف؛ ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71 من المباراة.

وأشعل الهدف تويتر؛ حيث أشاد المغردون بجمالية مقصية لاعب المنتخب الجزائري.

وكتب مُغرّد يدعى إسحاق شبلي، أن "بن دبكة" سجل هدفًا عالميًّا في مرمى الهلال.

ووصف آخر يُدعى عبدالغني الشريف، بن دبكة باللاعب الخرافي.

وأثنى مغرد يدعى محمد على موهبة اللاعب الجزائري.

وتصدر هاشتاغ "بن دبكة" تويتر لعدة ساعات في المملكة.

وحقق الفتح فوزه الأول على الهلال في الدوري السعودي لكرة القدم منذ تسعة مواسم، بتغلبه عليه في عقر داره 3- 2 السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب منافسات المرحلة الرابعة عشرة.

وسجل للفتح المغربي مراد باتنا (16 و87 من ركلة جزاء) والجزائري سفيان بن دبكة (71)؛ فيما سجل للهلال البيروفي أندي كاريو (12) والفرنسي بافيتيمبي غوميز (75).

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