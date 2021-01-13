مع قرب انطلاقة الفصل الدراسي الثاني.. تحديث منصة مدرستي وإضافة خدمات جديدة للمعلمين

أجرت وزارة التعليم تحديثاً لمنصة مدرستي مع قرب بداية الفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق الأحد القادم.
وتضمن التحديث إضافة خدمات جديدة للمعلمين والمعلمات عبر المنصة.
أجرت وزارة التعليم تحديثاً لمنصة مدرستي مع قرب بداية الفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق الأحد القادم.
وتضمن التحديث إضافة خدمات جديدة للمعلمين والمعلمات عبر المنصة.
أجرت وزارة التعليم تحديثاً لمنصة مدرستي مع قرب بداية الفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق الأحد القادم.
وتضمن التحديث إضافة خدمات جديدة للمعلمين والمعلمات عبر المنصة.
أجرت وزارة التعليم تحديثاً لمنصة مدرستي مع قرب بداية الفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق الأحد القادم.
وتضمن التحديث إضافة خدمات جديدة للمعلمين والمعلمات عبر المنصة.