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"التعليم" تحدد آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

أمر سامٍ: استمرار الدراسة عن بُعد لمدة 10 أسابيع بالتعليم العام والجامعي والتدريب التقني

مع قرب انطلاقة الفصل الدراسي الثاني.. تحديث منصة مدرستي وإضافة خدمات جديدة للمعلمين

أجرت وزارة التعليم تحديثاً لمنصة مدرستي مع قرب بداية الفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق الأحد القادم.

وتضمن التحديث إضافة خدمات جديدة للمعلمين والمعلمات عبر المنصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع قرب انطلاقة الفصل الدراسي الثاني.. تحديث منصة مدرستي وإضافة خدمات جديدة للمعلمين
سبق

أجرت وزارة التعليم تحديثاً لمنصة مدرستي مع قرب بداية الفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق الأحد القادم.

وتضمن التحديث إضافة خدمات جديدة للمعلمين والمعلمات عبر المنصة.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
09:49 PM

مع قرب انطلاقة الفصل الدراسي الثاني.. تحديث منصة مدرستي وإضافة خدمات جديدة للمعلمين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
16,858

أجرت وزارة التعليم تحديثاً لمنصة مدرستي مع قرب بداية الفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق الأحد القادم.

وتضمن التحديث إضافة خدمات جديدة للمعلمين والمعلمات عبر المنصة.

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