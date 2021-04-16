النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"الغامدي" يشيد بتلمُّس القيادة احتياجات المواطنين وبذل العطاء والإنفاق في سبل الخير

خادم الحرمين يتبرع بـ20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية عبر منصة "إحسان"

أمين الطائف ومدير الدفاع المدني يتابعان الحالة المطرية ويتفقدان الجهود

أكد أن الأمانة وفرت أحدث المعدات والتجهيزات لفرق الطوارئ الميدانية

وقف أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، ومدير الدفاع المدني بالطائف العميد هاني الزرقي، على الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة جهود الفرق والمعدات التابعة للأمانة والدفاع المدني لسحب المياه من الطرق والتأكد من استمرار عمل قنوات التصريف والعبارات.

وتفصيلاً، تابع أمين الطائف من خلال غرفة العمليات بالأمانة تطبيق خطط الطوارئ في الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة بالمحافظات المجاورات التابعة للأمانة لمواجهة الأمطار.

وبين الدكتور "القثامي" أنه جرى العمل على تنظيف عبارات السيول ومجاري الأدوية من أجل ضمان انسياب جريان المياه عبر قنوات التصريف، وعدم تجمعها في موقع واحد، والتأكد من عدم انسدادها أو وجود ما يعيق حركة المياه.

وشدد أمين الطائف على ضرورة الاستعداد التام والتأهب لأي طارئ لا سمح الله، وذلك بالتأكد من جاهزية كل المعدات المطلوبة، مؤكداً أن الأمانة تعمل على مدار الساعة، وعلى استعداد تام لتلقي أي بلاغ وجاهزة بكامل معداتها وأفرادها من أجل خدمة الوطن والمواطن.

الطائف أمانة الطائف أمانة محافظة الطائف مدني الطائف أمطار الدفاع المدني سيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمين الطائف ومدير الدفاع المدني يتابعان الحالة المطرية ويتفقدان الجهود
سبق

وقف أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، ومدير الدفاع المدني بالطائف العميد هاني الزرقي، على الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة جهود الفرق والمعدات التابعة للأمانة والدفاع المدني لسحب المياه من الطرق والتأكد من استمرار عمل قنوات التصريف والعبارات.

وتفصيلاً، تابع أمين الطائف من خلال غرفة العمليات بالأمانة تطبيق خطط الطوارئ في الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة بالمحافظات المجاورات التابعة للأمانة لمواجهة الأمطار.

وبين الدكتور "القثامي" أنه جرى العمل على تنظيف عبارات السيول ومجاري الأدوية من أجل ضمان انسياب جريان المياه عبر قنوات التصريف، وعدم تجمعها في موقع واحد، والتأكد من عدم انسدادها أو وجود ما يعيق حركة المياه.

وشدد أمين الطائف على ضرورة الاستعداد التام والتأهب لأي طارئ لا سمح الله، وذلك بالتأكد من جاهزية كل المعدات المطلوبة، مؤكداً أن الأمانة تعمل على مدار الساعة، وعلى استعداد تام لتلقي أي بلاغ وجاهزة بكامل معداتها وأفرادها من أجل خدمة الوطن والمواطن.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
08:11 PM

أمين الطائف ومدير الدفاع المدني يتابعان الحالة المطرية ويتفقدان الجهود

أكد أن الأمانة وفرت أحدث المعدات والتجهيزات لفرق الطوارئ الميدانية

A A A
متعب البقمي - الطائف
4
4,627

وقف أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، ومدير الدفاع المدني بالطائف العميد هاني الزرقي، على الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة جهود الفرق والمعدات التابعة للأمانة والدفاع المدني لسحب المياه من الطرق والتأكد من استمرار عمل قنوات التصريف والعبارات.

وتفصيلاً، تابع أمين الطائف من خلال غرفة العمليات بالأمانة تطبيق خطط الطوارئ في الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة بالمحافظات المجاورات التابعة للأمانة لمواجهة الأمطار.

وبين الدكتور "القثامي" أنه جرى العمل على تنظيف عبارات السيول ومجاري الأدوية من أجل ضمان انسياب جريان المياه عبر قنوات التصريف، وعدم تجمعها في موقع واحد، والتأكد من عدم انسدادها أو وجود ما يعيق حركة المياه.

وشدد أمين الطائف على ضرورة الاستعداد التام والتأهب لأي طارئ لا سمح الله، وذلك بالتأكد من جاهزية كل المعدات المطلوبة، مؤكداً أن الأمانة تعمل على مدار الساعة، وعلى استعداد تام لتلقي أي بلاغ وجاهزة بكامل معداتها وأفرادها من أجل خدمة الوطن والمواطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,155
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,055
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,365
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,432

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة