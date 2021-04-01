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"الحرس الوطني": انطلاق حملة زراعة 3 ملايين شجرة

للمساهمة في تحقيق مبادرة "السعودية الخضراء"

أعلنت وزارة الحرس الوطني انطلاق حملة التشجير في المرافق والمدن السكنية التابعة للوزارة، برعاية الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني.

وقالت الوزارة: الحملة تستهدف زراعة ثلاثة ملايين شجرة، للمساهمة في تحقيق مبادرة "السعودية الخضراء".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحرس الوطني": انطلاق حملة زراعة 3 ملايين شجرة
سبق

أعلنت وزارة الحرس الوطني انطلاق حملة التشجير في المرافق والمدن السكنية التابعة للوزارة، برعاية الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني.

وقالت الوزارة: الحملة تستهدف زراعة ثلاثة ملايين شجرة، للمساهمة في تحقيق مبادرة "السعودية الخضراء".

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
02:39 PM

"الحرس الوطني": انطلاق حملة زراعة 3 ملايين شجرة

للمساهمة في تحقيق مبادرة "السعودية الخضراء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الحرس الوطني انطلاق حملة التشجير في المرافق والمدن السكنية التابعة للوزارة، برعاية الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني.

وقالت الوزارة: الحملة تستهدف زراعة ثلاثة ملايين شجرة، للمساهمة في تحقيق مبادرة "السعودية الخضراء".

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