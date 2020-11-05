أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

وهذه الرياح اللواقح عندما تتقدم العلوم البشرية تكتشف أنها تنقل حبوب اللقاح من ذكور النبات إلى إناثها.. ويتقدم العلم أكثر وأكثر ويكتشف أن الرياح اللواقح يبدأ عملها في السماء قبل الأرض عندما تتسبب بقدرة المسبب باصطدام الغيمة في الغيمة ليبدأ صنع الماء في السماء، وعن هذا الماء، ومنه.. يقول الخالق:
﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾
وطالما أن من الماء كل شيء حي، فهذه الرياح اللواقح: لواقح لكل شيء!
(ب)
﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾
تخيّل ملك الملوك وكيف يكون عرشه على الماء؟!
ما حجم هذا العرش واتساعه؟
ما كمية هذا الماء وامتداده الذي احتوى وتحمّل هذا العرش؟
في أي لا زمان ولا مكان - قبل خلق الزمان والمكان - كان هذا المشهد العظيم؟
فقط تخيّل!
تخيّل عظمة هذا العرش ومهابته، وتخيّل عظمة صاحب العرش..
وسبّح واحمد وكبَّر.
(ج)
قَالَتْ لَهُ: اللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟
قَالَ: نَعَمْ.
قَالَتْ: إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا.
وانصرف عنهما، وقبل أن يغيبا عن نظره وراء أحد جبال مكة.. رفع إبراهيم يديه إلى السماء:
وسط هذا الوادي الموحش ذهبت هاجر التي آمنت بالله (إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا) تبحث عن شربة ماء لها ولرضيعها.. فكان الله سبحانه عند حسن ظنها به، واستجاب لدعاء نبيه إبراهيم، وبدلاً من «شربة» ماء تفجر «نبع» زمزم.. ولم ينقطع ماؤه منذ آلاف السنين حتى يومنا هذا!
هذا النبع كانت الاستجابة المختصرة لدعاء إبراهيم.. كل ما طلبه:
اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم/ ارزقهم من الثمرات.. تحققت بوجود الماء.
هذا النبع حوّل المكان الموحش إلى مكان حي، وتجمع بشري عظيم.
بجانب هذا النبع ولد وترعرع الرجل الأعظم الذي غير وجه التاريخ: محمد بن عبدالله. وقال عن هذا الماء:
«إنها مباركة.. إنها: طعام طعم، وشفاء سقم»
(د)
﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ:
فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ
وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ
وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ﴾
من ماء دافق نتكاثر..
وفي الأصل من ماء اختلط بالتراب خلقنا.. من الطين:
كأن التراب تطهّر بالماء: فكان ما فينا من خير..
وكأن الماء تلوّث بالتراب: فكان ما فينا من شر!
(هـ)
الماء: أول شيء اشتهاه أهل النار وطلبوه من أهل الجنة..
وهذه الرياح اللواقح عندما تتقدم العلوم البشرية تكتشف أنها تنقل حبوب اللقاح من ذكور النبات إلى إناثها.. ويتقدم العلم أكثر وأكثر ويكتشف أن الرياح اللواقح يبدأ عملها في السماء قبل الأرض عندما تتسبب بقدرة المسبب باصطدام الغيمة في الغيمة ليبدأ صنع الماء في السماء، وعن هذا الماء، ومنه.. يقول الخالق:
﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾
وطالما أن من الماء كل شيء حي، فهذه الرياح اللواقح: لواقح لكل شيء!
(ب)
﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾
تخيّل ملك الملوك وكيف يكون عرشه على الماء؟!
ما حجم هذا العرش واتساعه؟
ما كمية هذا الماء وامتداده الذي احتوى وتحمّل هذا العرش؟
في أي لا زمان ولا مكان - قبل خلق الزمان والمكان - كان هذا المشهد العظيم؟
فقط تخيّل!
تخيّل عظمة هذا العرش ومهابته، وتخيّل عظمة صاحب العرش..
وسبّح واحمد وكبَّر.
(ج)
قَالَتْ لَهُ: اللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟
قَالَ: نَعَمْ.
قَالَتْ: إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا.
وانصرف عنهما، وقبل أن يغيبا عن نظره وراء أحد جبال مكة.. رفع إبراهيم يديه إلى السماء:
وسط هذا الوادي الموحش ذهبت هاجر التي آمنت بالله (إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا) تبحث عن شربة ماء لها ولرضيعها.. فكان الله سبحانه عند حسن ظنها به، واستجاب لدعاء نبيه إبراهيم، وبدلاً من «شربة» ماء تفجر «نبع» زمزم.. ولم ينقطع ماؤه منذ آلاف السنين حتى يومنا هذا!
هذا النبع كانت الاستجابة المختصرة لدعاء إبراهيم.. كل ما طلبه:
اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم/ ارزقهم من الثمرات.. تحققت بوجود الماء.
هذا النبع حوّل المكان الموحش إلى مكان حي، وتجمع بشري عظيم.
بجانب هذا النبع ولد وترعرع الرجل الأعظم الذي غير وجه التاريخ: محمد بن عبدالله. وقال عن هذا الماء:
«إنها مباركة.. إنها: طعام طعم، وشفاء سقم»
(د)
﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ:
فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ
وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ
وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ﴾
من ماء دافق نتكاثر..
وفي الأصل من ماء اختلط بالتراب خلقنا.. من الطين:
كأن التراب تطهّر بالماء: فكان ما فينا من خير..
وكأن الماء تلوّث بالتراب: فكان ما فينا من شر!
(هـ)
الماء: أول شيء اشتهاه أهل النار وطلبوه من أهل الجنة..
وهذه الرياح اللواقح عندما تتقدم العلوم البشرية تكتشف أنها تنقل حبوب اللقاح من ذكور النبات إلى إناثها.. ويتقدم العلم أكثر وأكثر ويكتشف أن الرياح اللواقح يبدأ عملها في السماء قبل الأرض عندما تتسبب بقدرة المسبب باصطدام الغيمة في الغيمة ليبدأ صنع الماء في السماء، وعن هذا الماء، ومنه.. يقول الخالق:
﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾
وطالما أن من الماء كل شيء حي، فهذه الرياح اللواقح: لواقح لكل شيء!
(ب)
﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾
تخيّل ملك الملوك وكيف يكون عرشه على الماء؟!
ما حجم هذا العرش واتساعه؟
ما كمية هذا الماء وامتداده الذي احتوى وتحمّل هذا العرش؟
في أي لا زمان ولا مكان - قبل خلق الزمان والمكان - كان هذا المشهد العظيم؟
فقط تخيّل!
تخيّل عظمة هذا العرش ومهابته، وتخيّل عظمة صاحب العرش..
وسبّح واحمد وكبَّر.
(ج)
قَالَتْ لَهُ: اللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟
قَالَ: نَعَمْ.
قَالَتْ: إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا.
وانصرف عنهما، وقبل أن يغيبا عن نظره وراء أحد جبال مكة.. رفع إبراهيم يديه إلى السماء:
وسط هذا الوادي الموحش ذهبت هاجر التي آمنت بالله (إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا) تبحث عن شربة ماء لها ولرضيعها.. فكان الله سبحانه عند حسن ظنها به، واستجاب لدعاء نبيه إبراهيم، وبدلاً من «شربة» ماء تفجر «نبع» زمزم.. ولم ينقطع ماؤه منذ آلاف السنين حتى يومنا هذا!
هذا النبع كانت الاستجابة المختصرة لدعاء إبراهيم.. كل ما طلبه:
اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم/ ارزقهم من الثمرات.. تحققت بوجود الماء.
هذا النبع حوّل المكان الموحش إلى مكان حي، وتجمع بشري عظيم.
بجانب هذا النبع ولد وترعرع الرجل الأعظم الذي غير وجه التاريخ: محمد بن عبدالله. وقال عن هذا الماء:
«إنها مباركة.. إنها: طعام طعم، وشفاء سقم»
(د)
﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ:
فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ
وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ
وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ﴾
من ماء دافق نتكاثر..
وفي الأصل من ماء اختلط بالتراب خلقنا.. من الطين:
كأن التراب تطهّر بالماء: فكان ما فينا من خير..
وكأن الماء تلوّث بالتراب: فكان ما فينا من شر!
(هـ)
الماء: أول شيء اشتهاه أهل النار وطلبوه من أهل الجنة..