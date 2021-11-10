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سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن يدينون هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية

في بيان مشترك دعا الأطراف اليمنية للانخراط في حوار حقيقي للوصول لحل سياسي شامل

صدر اليوم بيان مشترك عقب اللقاء الذي جرى بين سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن وسفير السعودية لدى اليمن فيما يلي نصه:

"في 10 نوفمبر التقى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وناقشوا في الاجتماع دعم الجهود الحالية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والحاجة إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، فضلاً عن دعم الحكومة الشرعية".

ودانوا هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، وشددوا على ضرورة خفض التصعيد، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد في مأرب.

وأكدوا أنه "على جميع الأطراف اليمنية الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن يدينون هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية
سبق

صدر اليوم بيان مشترك عقب اللقاء الذي جرى بين سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن وسفير السعودية لدى اليمن فيما يلي نصه:

"في 10 نوفمبر التقى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وناقشوا في الاجتماع دعم الجهود الحالية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والحاجة إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، فضلاً عن دعم الحكومة الشرعية".

ودانوا هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، وشددوا على ضرورة خفض التصعيد، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد في مأرب.

وأكدوا أنه "على جميع الأطراف اليمنية الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه".

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
10:47 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
01:17 AM

سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن يدينون هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية

في بيان مشترك دعا الأطراف اليمنية للانخراط في حوار حقيقي للوصول لحل سياسي شامل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدر اليوم بيان مشترك عقب اللقاء الذي جرى بين سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن وسفير السعودية لدى اليمن فيما يلي نصه:

"في 10 نوفمبر التقى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وناقشوا في الاجتماع دعم الجهود الحالية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والحاجة إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، فضلاً عن دعم الحكومة الشرعية".

ودانوا هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، وشددوا على ضرورة خفض التصعيد، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد في مأرب.

وأكدوا أنه "على جميع الأطراف اليمنية الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه".

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