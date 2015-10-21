النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخريف": المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على أكثر من 80 % من التراخيص الجديدة

قال إنه تم إصدار 670 ترخيصًا جديدًا باستثمارات بلغت أكثر من 74 مليار ريال

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن الوزارة تسعى إلى بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المصانع الصغيرة والمتوسطة استحوذت على أكثر من 80 % من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة منذ بداية العام الحالي 2021م.

وأوضح "الخريف" خلال لقائه عددًا من رواد الأعمال في المنطقة الشرقية، في لقاء نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن قطاعَي الصناعة والتعدين يعدَّان من الركائز الأساسية لدعم خطط رؤية السعودية في عملية التحول الاقتصادي، عادًّا الفرص المتاحة اليوم في القطاعَيْن أنها ليست حصرًا على رؤوس الأموال الكبيرة، بل باتت تمثل نقطة جذب كبيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة الرائدة.

ونوه "الخريف" بأهمية الاستثمار في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي ستُسهم بشكل كبير في تغيير شكل القطاع الصناعي، وستمهد لوظائف المستقبل القائمة على تبني الأفكار الإبداعية والتقنية الحديثة؛ إذ تسعى الوزارة إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عبر ثلاثة أدوار أساسية، تتمثل في بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل نمو هذه المنشآت، وتشجيع الفكر الريادي في القطاع الصناعي، إضافة إلى بناء منظومة شاملة لخدمة رواد الأعمال والراغبين في الاستثمار في الصناعة والتعدين.

وحول الأرقام الأخيرة التي سجَّلها القطاع الصناعي في السعودية كشف أنه منذ بداية العام الحالي 2021م تم إصدار 670 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا بحجم استثمارات بلغت أكثر من 74 مليار ريال، في حين بدأ 477 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها، واستطاع القطاع استحداث أكثر من 31 ألف وظيفة.

وأفاد "الخريف" بأن قطاعَي الصناعة والتعدين في السعودية يتميزان بوجود منظومة محفزة وممكِّنة، تعمل على التحسين المستمر لبيئـة الاستثمار الصناعي، ودفـع آليات النمو الاقتصادي للقطاع مـن خلال العمل على محاور التحسين المستمر والتمكين، التي تهدف في مجملها إلى تحـسين تجربة المستثمر وتمكينه من المضي قُدمًا لآفاق جديدة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخريف": المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على أكثر من 80 % من التراخيص الجديدة
سبق

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن الوزارة تسعى إلى بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المصانع الصغيرة والمتوسطة استحوذت على أكثر من 80 % من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة منذ بداية العام الحالي 2021م.

وأوضح "الخريف" خلال لقائه عددًا من رواد الأعمال في المنطقة الشرقية، في لقاء نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن قطاعَي الصناعة والتعدين يعدَّان من الركائز الأساسية لدعم خطط رؤية السعودية في عملية التحول الاقتصادي، عادًّا الفرص المتاحة اليوم في القطاعَيْن أنها ليست حصرًا على رؤوس الأموال الكبيرة، بل باتت تمثل نقطة جذب كبيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة الرائدة.

ونوه "الخريف" بأهمية الاستثمار في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي ستُسهم بشكل كبير في تغيير شكل القطاع الصناعي، وستمهد لوظائف المستقبل القائمة على تبني الأفكار الإبداعية والتقنية الحديثة؛ إذ تسعى الوزارة إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عبر ثلاثة أدوار أساسية، تتمثل في بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل نمو هذه المنشآت، وتشجيع الفكر الريادي في القطاع الصناعي، إضافة إلى بناء منظومة شاملة لخدمة رواد الأعمال والراغبين في الاستثمار في الصناعة والتعدين.

وحول الأرقام الأخيرة التي سجَّلها القطاع الصناعي في السعودية كشف أنه منذ بداية العام الحالي 2021م تم إصدار 670 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا بحجم استثمارات بلغت أكثر من 74 مليار ريال، في حين بدأ 477 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها، واستطاع القطاع استحداث أكثر من 31 ألف وظيفة.

وأفاد "الخريف" بأن قطاعَي الصناعة والتعدين في السعودية يتميزان بوجود منظومة محفزة وممكِّنة، تعمل على التحسين المستمر لبيئـة الاستثمار الصناعي، ودفـع آليات النمو الاقتصادي للقطاع مـن خلال العمل على محاور التحسين المستمر والتمكين، التي تهدف في مجملها إلى تحـسين تجربة المستثمر وتمكينه من المضي قُدمًا لآفاق جديدة.


20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
11:50 PM

"الخريف": المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على أكثر من 80 % من التراخيص الجديدة

قال إنه تم إصدار 670 ترخيصًا جديدًا باستثمارات بلغت أكثر من 74 مليار ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
898

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن الوزارة تسعى إلى بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المصانع الصغيرة والمتوسطة استحوذت على أكثر من 80 % من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة منذ بداية العام الحالي 2021م.

وأوضح "الخريف" خلال لقائه عددًا من رواد الأعمال في المنطقة الشرقية، في لقاء نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن قطاعَي الصناعة والتعدين يعدَّان من الركائز الأساسية لدعم خطط رؤية السعودية في عملية التحول الاقتصادي، عادًّا الفرص المتاحة اليوم في القطاعَيْن أنها ليست حصرًا على رؤوس الأموال الكبيرة، بل باتت تمثل نقطة جذب كبيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة الرائدة.

ونوه "الخريف" بأهمية الاستثمار في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي ستُسهم بشكل كبير في تغيير شكل القطاع الصناعي، وستمهد لوظائف المستقبل القائمة على تبني الأفكار الإبداعية والتقنية الحديثة؛ إذ تسعى الوزارة إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عبر ثلاثة أدوار أساسية، تتمثل في بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل نمو هذه المنشآت، وتشجيع الفكر الريادي في القطاع الصناعي، إضافة إلى بناء منظومة شاملة لخدمة رواد الأعمال والراغبين في الاستثمار في الصناعة والتعدين.

وحول الأرقام الأخيرة التي سجَّلها القطاع الصناعي في السعودية كشف أنه منذ بداية العام الحالي 2021م تم إصدار 670 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا بحجم استثمارات بلغت أكثر من 74 مليار ريال، في حين بدأ 477 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها، واستطاع القطاع استحداث أكثر من 31 ألف وظيفة.

وأفاد "الخريف" بأن قطاعَي الصناعة والتعدين في السعودية يتميزان بوجود منظومة محفزة وممكِّنة، تعمل على التحسين المستمر لبيئـة الاستثمار الصناعي، ودفـع آليات النمو الاقتصادي للقطاع مـن خلال العمل على محاور التحسين المستمر والتمكين، التي تهدف في مجملها إلى تحـسين تجربة المستثمر وتمكينه من المضي قُدمًا لآفاق جديدة.


اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,032
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة