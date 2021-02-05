كورونا في 6 دول.. 3756 وفاة جديدة بالولايات المتحدة و1682 بالمكسيك و1232 حالة بالبرازيل

3107 إصابات جديدة في لبنان و1270 بتونس و20 بالصين

سجّلت وزارة الصحة البرازيلية أكثر من 1200 حالة وفاة جديدة من جرّاء فيروس كورونا في البلاد لليوم الثالث على التوالي.

وقالت الوزارة يوم الخميس، إنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 1232 حالة وفاة و56873 إصابة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في البرازيل 228 ألفاً و795 حالة، ما يعد ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

كما سجّلت البرازيل ما مجموعه 9 ملايين و396 ألفاً و293 إصابة بفيروس كورونا، وهي ثالث أكبر حصيلة للإصابات عالمياً بعد الولايات المتحدة والهند.

الولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 121212 إصابة مؤكّدة و3756 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 26.398.337 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 449020 حالة وفاة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الخميس، تسجيل 13575 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1682 وفاة؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد، إلى مليون و899 ألفاً و820 حالة، والوفيات 162 ألفاً و922.

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح.

لبنان

سجّل لبنان 82 حالة وفاة و3107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في تراجع بسيط في عدد الإصابات والوفيات مقارنة بالحصيلة التي سُجلت أمس.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في البلاد منذ بداية الجائحة حتى الآن إلى 312269، والوفيات إلى 3397 حالة.

كما أشارت الصحة اللبنانية إلى تعافي 2275 حالة جديدة خلال الساعات الماضية.

تونس

سجّلت تونس 1270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و68 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية، اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 213949 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7048 حالةً.

الصين

أظهرت بيانات رسمية، اليوم، أن الصين سجّلت أقل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، حيث قالت اللجنة الوطنية للصحة، في بيان، إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بالفيروس أمس، وهذا أقل عدد من الإصابات يُسجل في يوم واحد منذ تسجيل 19 إصابة في 31 ديسمبر.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البر الرئيس 89669 حالة، بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.