في النسخة 44 من كأس ملك البحرين.. "الرفاع" و"الأهلي" إلى المباراة النهائية

المباراة تقام في الرابع من شهر مارس المقبل

يلتقي "الرفاع" و"الأهلي" في نهائي مسابقة كأس ملك البحرين في نسختها الرابعة والأربعين، بعد فوز الأول على الرفاع الشرقي 2-1، بينما تغلب الأهلي على الحد بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 2-2 في الدور نصف النهائي.

وفي المباراة الثانية، افتتح الحد التسجيل عن طريق محمد عبدالوهاب في الدقيقة (11 من ركلة جزاء)، وأدرك الأهلي التعادل عن طريق جمال راشد كذلك من ركلة جزاء عند الدقيقة (45).

وبدأ الشوط الثاني بتقدم الحد مجدداً عبر البرازيلي إريك لويس في الدقيقة (79)، وقبل نهاية المباراة بدقيقة عادل الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب باقر العصفور (90+2).

وفي الركلات الترجيحية، سجل كل من جمال راشد، باقر العصفور، عيسى غالب، إبراهيم حبيب، والمغربي حمزة صنهاجي للأهلي، فيما سجل للحد محمد عبدالوهاب، عبدالله عبدو، سيد محمد عدنان، وأضاع "موسيس" الركلة الرابعة بعد أن تصدى لها حارس الأهلي عبدالله الذوادي.

يُذكر أن المباراة النهائية تقام في الرابع من شهر مارس المقبل.