شاهد.. "محافظ الدرعية" يرعى حفل جائزة "العثمان" للتفوق العلمي

كرّم 51 فائزًا من المعلمين والطلاب وقادة المدارس ورواد النشاط والمرشدين

أشاد محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، بجائزة "الشيخ سعد العثمان للتفوق العلمي"، في دورتها الثامنة التي أحدثت تنافسًا شريفًا بين معلمي وطلاب المدارس الحكومية والخاصة بمحافظة الدرعية.

وأعرب الأمير أحمد بن عبدالله، عن شكره لصاحب الجائزة على هذه المبادرة النبيلة بحفلها السنوي؛ لما حققته من فوائد إيجابية على الطلاب والمعلمين؛ متمنيًّا العمل على مثل هذه المبادرات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

جاء ذلك، خلال رعايته حفل الجائزة في دورتها الثامنة بإشراف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وتنظيم مكتب التعليم بمحافظة الدرعية، مساء أمس الاثنين؛ حيث تم تكريم 51 فائزًا من المعلمين والطلاب (41 طالبًا وطالبة، و8 من المعلمين والمعلمات وقادة المدارس ورواد النشاط والمرشدين الطلابيين، و2 في مسار الإبداع والابتكار).

أقيم الحفل بقاعة الدرعية الكبرى بجامعة المعرفة بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أمين الجائزة حمد بن ناصر الوهيبي، والشيخ سعد العثمان، ومدير مكتب التعليم بمحافظة الدرعية فواز بن محمد آل داوود، وعدد من المسؤولين وجمع من الحضور الكريم.

وأكد مدير التعليم بمحافظة الدرعية فواز آل داوود، أهمية الجائزة للمعلم والمتعلم، ومساهمتها في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، وتعزيزها للتفوق والابتكار.

في نهاية الحفل، كرّم الأمير أحمد بن عبدالله الطلاب والطالبات المتميزين من المعلمين والمعلمات ومرشدي الطلاب وقائدي وقائدات المدارس الفائزين بالجوائز، وحَظِيَ الحفل بحضور العديد من القنوات الفضائية والصحف الإلكترونية.