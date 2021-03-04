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"لافروف" يزور الإمارات والسعودية وقطر الأسبوع المقبل

يناقش التنسيق بشأن أسواق الطاقة

يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الإمارات والسعودية وقطر يومي 8 و12 مارس (آذار)؛ لمناقشة التنسيق بشأن أسواق الطاقة، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم (الخميس).

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"لافروف" يزور الإمارات والسعودية وقطر الأسبوع المقبل
سبق

يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الإمارات والسعودية وقطر يومي 8 و12 مارس (آذار)؛ لمناقشة التنسيق بشأن أسواق الطاقة، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم (الخميس).

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
05:16 PM

"لافروف" يزور الإمارات والسعودية وقطر الأسبوع المقبل

يناقش التنسيق بشأن أسواق الطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الإمارات والسعودية وقطر يومي 8 و12 مارس (آذار)؛ لمناقشة التنسيق بشأن أسواق الطاقة، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم (الخميس).

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