يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الإمارات والسعودية وقطر يومي 8 و12 مارس (آذار)؛ لمناقشة التنسيق بشأن أسواق الطاقة، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم (الخميس).
"لافروف" يزور الإمارات والسعودية وقطر الأسبوع المقبل
يناقش التنسيق بشأن أسواق الطاقة
يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الإمارات والسعودية وقطر يومي 8 و12 مارس (آذار)؛ لمناقشة التنسيق بشأن أسواق الطاقة، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم (الخميس).
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"لافروف" يزور الإمارات والسعودية وقطر الأسبوع المقبلصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-04
04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
05:16 PM
"لافروف" يزور الإمارات والسعودية وقطر الأسبوع المقبل
يناقش التنسيق بشأن أسواق الطاقة
يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الإمارات والسعودية وقطر يومي 8 و12 مارس (آذار)؛ لمناقشة التنسيق بشأن أسواق الطاقة، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم (الخميس).
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