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المركز الوطني للزلازل يرصد  هزة بقوة 3.1 ريختر  جنوب خميس مشيط

ناتجة عن الإجهاد المرتبط بقوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر

رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم عند الساعة ١٤:٥٦:٠٧؛ هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر، وتبعد ١٠ كيلومترات جنوب محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة طارق أبا الخيل: سبب هذه الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي؛ مما يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.

وأضاف: هذه الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس رختر ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن.

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المركز الوطني للزلازل يرصد  هزة بقوة 3.1 ريختر  جنوب خميس مشيط
سبق

رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم عند الساعة ١٤:٥٦:٠٧؛ هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر، وتبعد ١٠ كيلومترات جنوب محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة طارق أبا الخيل: سبب هذه الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي؛ مما يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.

وأضاف: هذه الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس رختر ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
04:09 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
05:04 PM

المركز الوطني للزلازل يرصد  هزة بقوة 3.1 ريختر  جنوب خميس مشيط

ناتجة عن الإجهاد المرتبط بقوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
0
13,068

رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم عند الساعة ١٤:٥٦:٠٧؛ هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر، وتبعد ١٠ كيلومترات جنوب محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة طارق أبا الخيل: سبب هذه الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي؛ مما يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.

وأضاف: هذه الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس رختر ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن.

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