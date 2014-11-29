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ميلانيا ترامب تخطط لكتابة مذكراتها عن حياتها في البيت الأبيض

عقدت اجتماعات مع دور نشر

ذكر موقع "بيج 6" الأمريكي، أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب، تخطط لكتابة مذكراتها عن حياتها في البيت الأبيض، لتقديم رؤيتها للأحداث كما كانت تراها، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الأحد).

وبين "بيج 6" أن "ميلانيا" بدأت في عقد اجتماعات مع دور نشر؛ بهدف التحضير للكتاب، وسط أنباء عن تشجيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعمه لها لرواية الأحداث من وجهة نظر مختلفة.

ويتوقع أن تفتح هذه الأنباء شهية دور النشر لتوقيع صفقة مماثلة مع "ترامب" لكتابة مذكراته على غرار الصفقة التي وقعها باراك أوباما، والتي ذكر أنها وصلت إلى 65 مليون دولار.

وهذه ليست أول مرة تقوم فيها السيدة الأولى بكتابة مذكراتها، إذ سبقتها ميشيل أوباما، التي أصدرت مذكراتها بعد عامين من مغادرتها البيت الأبيض، والتي باعت منها أكثر من 10 ملايين نسخة.

وتجيد "ميلانيا" خمس لغات على الأقل بينها الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والألمانية.

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ميلانيا ترامب تخطط لكتابة مذكراتها عن حياتها في البيت الأبيض
سبق

ذكر موقع "بيج 6" الأمريكي، أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب، تخطط لكتابة مذكراتها عن حياتها في البيت الأبيض، لتقديم رؤيتها للأحداث كما كانت تراها، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الأحد).

وبين "بيج 6" أن "ميلانيا" بدأت في عقد اجتماعات مع دور نشر؛ بهدف التحضير للكتاب، وسط أنباء عن تشجيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعمه لها لرواية الأحداث من وجهة نظر مختلفة.

ويتوقع أن تفتح هذه الأنباء شهية دور النشر لتوقيع صفقة مماثلة مع "ترامب" لكتابة مذكراته على غرار الصفقة التي وقعها باراك أوباما، والتي ذكر أنها وصلت إلى 65 مليون دولار.

وهذه ليست أول مرة تقوم فيها السيدة الأولى بكتابة مذكراتها، إذ سبقتها ميشيل أوباما، التي أصدرت مذكراتها بعد عامين من مغادرتها البيت الأبيض، والتي باعت منها أكثر من 10 ملايين نسخة.

وتجيد "ميلانيا" خمس لغات على الأقل بينها الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والألمانية.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
08:04 PM

ميلانيا ترامب تخطط لكتابة مذكراتها عن حياتها في البيت الأبيض

عقدت اجتماعات مع دور نشر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,576

ذكر موقع "بيج 6" الأمريكي، أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب، تخطط لكتابة مذكراتها عن حياتها في البيت الأبيض، لتقديم رؤيتها للأحداث كما كانت تراها، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الأحد).

وبين "بيج 6" أن "ميلانيا" بدأت في عقد اجتماعات مع دور نشر؛ بهدف التحضير للكتاب، وسط أنباء عن تشجيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعمه لها لرواية الأحداث من وجهة نظر مختلفة.

ويتوقع أن تفتح هذه الأنباء شهية دور النشر لتوقيع صفقة مماثلة مع "ترامب" لكتابة مذكراته على غرار الصفقة التي وقعها باراك أوباما، والتي ذكر أنها وصلت إلى 65 مليون دولار.

وهذه ليست أول مرة تقوم فيها السيدة الأولى بكتابة مذكراتها، إذ سبقتها ميشيل أوباما، التي أصدرت مذكراتها بعد عامين من مغادرتها البيت الأبيض، والتي باعت منها أكثر من 10 ملايين نسخة.

وتجيد "ميلانيا" خمس لغات على الأقل بينها الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والألمانية.

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