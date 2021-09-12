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مقاتلات عراقية تقضي على 6 "دواعش" في كركوك

العثور في الموقع على أسلحة وحزام ناسف وكاميرات

قتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم "الأحد" في ثلاث غارات جوية للجيش العراقي في كركوك.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن مجموعة إرهابية حاولت الهجوم على إحدى نقاط اللواء 20 في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك، فجرى توجيه طائرة مسيرة للبحث عن هذه المجموعة الإرهابية، وبعد رصدها توجهت طائرات القوة الجوية للمعالجة، ونفذت ثلاث ضربات جوية على محل تواجدهم.

وأضافت أن قوة من الشرطة الاتحادية خرجت لتفتيش المكان، وعثرت على 6 قتلى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، فضلًا عن حزام ناسف وكاميرات وأسلحة وعبوات ناسفة؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

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مقاتلات عراقية تقضي على 6 "دواعش" في كركوك
سبق

قتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم "الأحد" في ثلاث غارات جوية للجيش العراقي في كركوك.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن مجموعة إرهابية حاولت الهجوم على إحدى نقاط اللواء 20 في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك، فجرى توجيه طائرة مسيرة للبحث عن هذه المجموعة الإرهابية، وبعد رصدها توجهت طائرات القوة الجوية للمعالجة، ونفذت ثلاث ضربات جوية على محل تواجدهم.

وأضافت أن قوة من الشرطة الاتحادية خرجت لتفتيش المكان، وعثرت على 6 قتلى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، فضلًا عن حزام ناسف وكاميرات وأسلحة وعبوات ناسفة؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
05:46 PM

مقاتلات عراقية تقضي على 6 "دواعش" في كركوك

العثور في الموقع على أسلحة وحزام ناسف وكاميرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم "الأحد" في ثلاث غارات جوية للجيش العراقي في كركوك.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن مجموعة إرهابية حاولت الهجوم على إحدى نقاط اللواء 20 في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك، فجرى توجيه طائرة مسيرة للبحث عن هذه المجموعة الإرهابية، وبعد رصدها توجهت طائرات القوة الجوية للمعالجة، ونفذت ثلاث ضربات جوية على محل تواجدهم.

وأضافت أن قوة من الشرطة الاتحادية خرجت لتفتيش المكان، وعثرت على 6 قتلى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، فضلًا عن حزام ناسف وكاميرات وأسلحة وعبوات ناسفة؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

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