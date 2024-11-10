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تشبثاً بفرصة ضئيلة لتغييرها.. "ترامب" يقدم مزيداً من الطعون في نتائج الانتخابات

غداة سماح المدعي العام بالتحقيق في مزاعم مخالفات التزوير

سيمضي الرئيس دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء)، في تقديم طعون قانونية على نتائج انتخابات الأسبوع الماضي؛ بعد أن طلب المدعي العام الأمريكي وليام بار للمدعين الفيدراليين النظر في أي مزاعم "جوهرية" بشأن مخالفات في التصويت.

وذكر "بار" للمدعين العامين أمس أن "الادعاءات الوهمية أو بعيدة الاحتمال لا ينبغي أن تكون أساسًا للتحقيق" ولم تشر رسالته إلى أن وزارة العدل كشفت مخالفات في التصويت أثرت على نتيجة الانتخابات، لكنه أذن للمدعين بـ"متابعة مزاعم جوهرية" في وقوع مخالفات في التصويت وفرز الأصوات، وفقاً لـ"رويترز".

ودفع توجيه "بار" للمدعين العامين، كبير المحامين المشرفين على التحقيقات في تزوير الناخبين ريتشارد بيلجر إلى الاستقالة احتجاجًا، بعد أيام من الهجمات على نزاهة الانتخابات من قبل "ترامب" وحلفائه الجمهوريين، الذين زعموا حدوث تزوير واسع النطاق للناخبين، دون تقديم أدلة.

ولم يتنازل "ترامب" عن الانتخابات للديمقراطي جو بايدن، الذي حصل السبت الماضي على أكثر من 270 صوتًا في الهيئة الانتخابية اللازمة للفوز بالرئاسة.

ورفعت حملة "ترامب" عدة دعاوى قضائية زعمت فيها أن نتائج الانتخابات معيبة، ورفض القضاة دعاوى قضائية في ميشيغان وجورجيا.

ويرى الخبراء أن جهود "ترامب" القانونية لديها فرصة ضئيلة لتغيير نتيجة الانتخابات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تشبثاً بفرصة ضئيلة لتغييرها.. "ترامب" يقدم مزيداً من الطعون في نتائج الانتخابات
سبق

سيمضي الرئيس دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء)، في تقديم طعون قانونية على نتائج انتخابات الأسبوع الماضي؛ بعد أن طلب المدعي العام الأمريكي وليام بار للمدعين الفيدراليين النظر في أي مزاعم "جوهرية" بشأن مخالفات في التصويت.

وذكر "بار" للمدعين العامين أمس أن "الادعاءات الوهمية أو بعيدة الاحتمال لا ينبغي أن تكون أساسًا للتحقيق" ولم تشر رسالته إلى أن وزارة العدل كشفت مخالفات في التصويت أثرت على نتيجة الانتخابات، لكنه أذن للمدعين بـ"متابعة مزاعم جوهرية" في وقوع مخالفات في التصويت وفرز الأصوات، وفقاً لـ"رويترز".

ودفع توجيه "بار" للمدعين العامين، كبير المحامين المشرفين على التحقيقات في تزوير الناخبين ريتشارد بيلجر إلى الاستقالة احتجاجًا، بعد أيام من الهجمات على نزاهة الانتخابات من قبل "ترامب" وحلفائه الجمهوريين، الذين زعموا حدوث تزوير واسع النطاق للناخبين، دون تقديم أدلة.

ولم يتنازل "ترامب" عن الانتخابات للديمقراطي جو بايدن، الذي حصل السبت الماضي على أكثر من 270 صوتًا في الهيئة الانتخابية اللازمة للفوز بالرئاسة.

ورفعت حملة "ترامب" عدة دعاوى قضائية زعمت فيها أن نتائج الانتخابات معيبة، ورفض القضاة دعاوى قضائية في ميشيغان وجورجيا.

ويرى الخبراء أن جهود "ترامب" القانونية لديها فرصة ضئيلة لتغيير نتيجة الانتخابات.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
03:20 PM

تشبثاً بفرصة ضئيلة لتغييرها.. "ترامب" يقدم مزيداً من الطعون في نتائج الانتخابات

غداة سماح المدعي العام بالتحقيق في مزاعم مخالفات التزوير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سيمضي الرئيس دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء)، في تقديم طعون قانونية على نتائج انتخابات الأسبوع الماضي؛ بعد أن طلب المدعي العام الأمريكي وليام بار للمدعين الفيدراليين النظر في أي مزاعم "جوهرية" بشأن مخالفات في التصويت.

وذكر "بار" للمدعين العامين أمس أن "الادعاءات الوهمية أو بعيدة الاحتمال لا ينبغي أن تكون أساسًا للتحقيق" ولم تشر رسالته إلى أن وزارة العدل كشفت مخالفات في التصويت أثرت على نتيجة الانتخابات، لكنه أذن للمدعين بـ"متابعة مزاعم جوهرية" في وقوع مخالفات في التصويت وفرز الأصوات، وفقاً لـ"رويترز".

ودفع توجيه "بار" للمدعين العامين، كبير المحامين المشرفين على التحقيقات في تزوير الناخبين ريتشارد بيلجر إلى الاستقالة احتجاجًا، بعد أيام من الهجمات على نزاهة الانتخابات من قبل "ترامب" وحلفائه الجمهوريين، الذين زعموا حدوث تزوير واسع النطاق للناخبين، دون تقديم أدلة.

ولم يتنازل "ترامب" عن الانتخابات للديمقراطي جو بايدن، الذي حصل السبت الماضي على أكثر من 270 صوتًا في الهيئة الانتخابية اللازمة للفوز بالرئاسة.

ورفعت حملة "ترامب" عدة دعاوى قضائية زعمت فيها أن نتائج الانتخابات معيبة، ورفض القضاة دعاوى قضائية في ميشيغان وجورجيا.

ويرى الخبراء أن جهود "ترامب" القانونية لديها فرصة ضئيلة لتغيير نتيجة الانتخابات.

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