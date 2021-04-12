صحة الشرقية: هذه أوقات وساعات العمل خلال رمضان

لكافة الفئات والأطباء الاستشاريين ومركز اللقاحات بمعارض الظهران

حددت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية ساعات عملها والإدارات التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك، بواقع خمس ساعات يومياً.

وأوضحت صحة الشرقية أن الموظفين الإداريين والمستخدمين على الباب الأول والعاملين يكون عملهم بمعدل خمس ساعات تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

وأضافت أن المتعاقدين والموظفين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية على الباب الأول أو التشغيل الذاتي والإداريين على برامج التشغيل الذاتي فيكون دوامهم على فترة واحدة بمعدل ست ساعات تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي الساعة الرابعة مساء يوميًا من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

وأشارت إلى أن المراكز المتخصصة تعمل خمسة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس سواء كانت مشغلة على الباب الأول أو على برامج التشغيل الذاتي وبالشكل التالي: في فترة صباحية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا لكافة الفئات، عدا الأطباء الاستشاريين من الساعة العاشرة والنصف حتى الساعة الواحدة، فترة مسائية من الساعة الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً.

وعن أوقات عمل مركز اللقاحات بمعارض الظهران فقد بينت أن فترة عمل المركز على فترتين، الأولى من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً والثانية من الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 2:30 صباحاً، مضيقةً أن مركز فحص تأكد كذلك يعمل من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً والثانية من الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 2:30 صباحاً.