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بدء الربط الإلكتروني بين الأجهزة الحكومية بمنطقة مكة المكرمة

لتقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم والزائر وتحويل المنطقة إلى "ذكية"

بدأت الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة وضع خطط تنفيذية للربط الإلكتروني فيما بينها بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، وشركة عِلم.

ويهدف مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة، والذي يعد أحد أهم المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"، إلى تقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم والزائر، وتحويل منطقة مكة المكرمة إلى ذكية.

كما يهدف المشروع إلى تجويد العمل واختصار الوقت وتوفير الجهد بما يُسهّل على المراجعين، وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً، وأيضاً سرعة إنجاز المعاملات، ورصد وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار من خلال سهولة تبادل المعلومات بين الجهات.

وفي شأن متصل تواصل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برامجها التدريبية التقنية، إذ بلغ عدد المتدربين أكثر من 7000 شاب وشابة في المنطقة في مجالات إنترنت الأشياء، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، علم البيانات، إدارة قواعد البيانات، تحليل الأعمال، إدارة مشاريع الاتصالات التقنية، التجارة الإلكترونية وغيرها.

وفي جانب المحاضرات التوعوية، تم عقد الكثير منها -عن بُعد- ومن أبرزها التحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتطبيقات تعزز بناء مكة الذكية، والتحول الرقمي في مستقبل مكة المكرمة، فيما تعقد غدًا الأحد محاضرة توعوية تهتم (بتعزيز توظيف التقنية في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها) وسوف يتم منح الحضور شهادات حضور.

أما فيما يخص مبادرات الجهات، فقد بدأت عددٌ منها تنفيذ مبادراتها بعد تقييمها من لجان الملتقى المعنية بالتقييم وسوف تعقد خلال الفترة المقبلة حلقة نقاش لتعزيز مخرجات المبادرات بمشاركة منسقي الجهات، بما يحقق أثر ومخرجات المبادرات المقدمة ضمن الملتقى في دورته الحالية.

مكة المكرمة الربط الإلكتروني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء الربط الإلكتروني بين الأجهزة الحكومية بمنطقة مكة المكرمة
سبق

بدأت الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة وضع خطط تنفيذية للربط الإلكتروني فيما بينها بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، وشركة عِلم.

ويهدف مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة، والذي يعد أحد أهم المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"، إلى تقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم والزائر، وتحويل منطقة مكة المكرمة إلى ذكية.

كما يهدف المشروع إلى تجويد العمل واختصار الوقت وتوفير الجهد بما يُسهّل على المراجعين، وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً، وأيضاً سرعة إنجاز المعاملات، ورصد وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار من خلال سهولة تبادل المعلومات بين الجهات.

وفي شأن متصل تواصل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برامجها التدريبية التقنية، إذ بلغ عدد المتدربين أكثر من 7000 شاب وشابة في المنطقة في مجالات إنترنت الأشياء، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، علم البيانات، إدارة قواعد البيانات، تحليل الأعمال، إدارة مشاريع الاتصالات التقنية، التجارة الإلكترونية وغيرها.

وفي جانب المحاضرات التوعوية، تم عقد الكثير منها -عن بُعد- ومن أبرزها التحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتطبيقات تعزز بناء مكة الذكية، والتحول الرقمي في مستقبل مكة المكرمة، فيما تعقد غدًا الأحد محاضرة توعوية تهتم (بتعزيز توظيف التقنية في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها) وسوف يتم منح الحضور شهادات حضور.

أما فيما يخص مبادرات الجهات، فقد بدأت عددٌ منها تنفيذ مبادراتها بعد تقييمها من لجان الملتقى المعنية بالتقييم وسوف تعقد خلال الفترة المقبلة حلقة نقاش لتعزيز مخرجات المبادرات بمشاركة منسقي الجهات، بما يحقق أثر ومخرجات المبادرات المقدمة ضمن الملتقى في دورته الحالية.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
08:42 PM

بدء الربط الإلكتروني بين الأجهزة الحكومية بمنطقة مكة المكرمة

لتقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم والزائر وتحويل المنطقة إلى "ذكية"

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عبدالله الراجحي - جدة
0
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بدأت الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة وضع خطط تنفيذية للربط الإلكتروني فيما بينها بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، وشركة عِلم.

ويهدف مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة، والذي يعد أحد أهم المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"، إلى تقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم والزائر، وتحويل منطقة مكة المكرمة إلى ذكية.

كما يهدف المشروع إلى تجويد العمل واختصار الوقت وتوفير الجهد بما يُسهّل على المراجعين، وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً، وأيضاً سرعة إنجاز المعاملات، ورصد وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار من خلال سهولة تبادل المعلومات بين الجهات.

وفي شأن متصل تواصل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برامجها التدريبية التقنية، إذ بلغ عدد المتدربين أكثر من 7000 شاب وشابة في المنطقة في مجالات إنترنت الأشياء، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، علم البيانات، إدارة قواعد البيانات، تحليل الأعمال، إدارة مشاريع الاتصالات التقنية، التجارة الإلكترونية وغيرها.

وفي جانب المحاضرات التوعوية، تم عقد الكثير منها -عن بُعد- ومن أبرزها التحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتطبيقات تعزز بناء مكة الذكية، والتحول الرقمي في مستقبل مكة المكرمة، فيما تعقد غدًا الأحد محاضرة توعوية تهتم (بتعزيز توظيف التقنية في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها) وسوف يتم منح الحضور شهادات حضور.

أما فيما يخص مبادرات الجهات، فقد بدأت عددٌ منها تنفيذ مبادراتها بعد تقييمها من لجان الملتقى المعنية بالتقييم وسوف تعقد خلال الفترة المقبلة حلقة نقاش لتعزيز مخرجات المبادرات بمشاركة منسقي الجهات، بما يحقق أثر ومخرجات المبادرات المقدمة ضمن الملتقى في دورته الحالية.

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