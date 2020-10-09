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الكويت تسجل 635 إصابة جديدة بـ"كورونا"

8 وفيات في باكستان ترفع الإجمالي إلى 6552

سجلت الكويت 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 110076 حالة.

وتم تسجيل سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 649 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنه تم شفاء 710 إصابات؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 102024 حالة.

من جهة أخرى، سجلت باكستان ثماني حالات وفاة، و661 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 317595 حالة؛ منها 8335 حالة نشطة.

وبلغ إجمالي الوفيات 6552 حالة وفاة، ووصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 302708 حالات.

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الكويت تسجل 635 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الكويت 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 110076 حالة.

وتم تسجيل سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 649 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنه تم شفاء 710 إصابات؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 102024 حالة.

من جهة أخرى، سجلت باكستان ثماني حالات وفاة، و661 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 317595 حالة؛ منها 8335 حالة نشطة.

وبلغ إجمالي الوفيات 6552 حالة وفاة، ووصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 302708 حالات.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
05:55 PM

الكويت تسجل 635 إصابة جديدة بـ"كورونا"

8 وفيات في باكستان ترفع الإجمالي إلى 6552

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 110076 حالة.

وتم تسجيل سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 649 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنه تم شفاء 710 إصابات؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 102024 حالة.

من جهة أخرى، سجلت باكستان ثماني حالات وفاة، و661 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 317595 حالة؛ منها 8335 حالة نشطة.

وبلغ إجمالي الوفيات 6552 حالة وفاة، ووصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 302708 حالات.

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