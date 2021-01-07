النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد من الدواسر.. إنقاذ متسابق فرنسي تعرّض لحادث انقلاب بـ"رالى داكار"

أكد لـ"سبق" مهنية الفريق الطبي فيما استقبل المستشفى آخر بإصابة في الركبة

نجح الفريق الطبي بقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى وادي الدواسر العام، في التعامل مع حالتين لمتسابقين بفئة السيارات؛ إثر تعرضهما لحادثين منفصلين خلال فعاليات رالي داكار السعودية 2021 بمرحلته الثالثة في المحافظة.

وتفصيلًا، استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى العام حالة لمتسابق فرنسي، تعرض لحادث انقلاب مروع يوم أمس الأول؛ نتج عنه إصابة في الرأس، أدت إلى ارتجاج مع كدمات متفرقة بالظهر والفقرات، وتم تنويمه للعلاج والملاحظة وخرج بعد تحسن صحته.

كما استقبل المستشفى متسابقًا آخر، تعرض لإصابة وآلام شديدة في الركبة اليمني مع تورم، وتَبَيّن بعد عمل أشعة الرنين، وجود كدمة في الرباط الصليبي الأمامي مع تجمع دموي بالمفصل؛ حيث عُملت له جبيرة خلفية للركبة وتم إعطاؤه العلاج اللازم".

وأكد المتسابق الفرنسي لـ"سبق"، أن الخدمة الطبية والرعاية الصحية المميزة التي وجدها من الفريق الطبي بعد وصوله للمستشفى؛ مميزة جدًّا وجاءت انطلاقًا من مهنتهم الشريفة التي تضمن سلامة الإنسان ومن بينهم المتسابقون بشكل عام في الرالي الأضخم عالميًّا، مقدمًا شكره وتقديره على ما وجده من بيئة صحية آمنة واهتمام ملحوظ.

من جانبهم، وقفت إدارة المستشفى العام؛ ممثلة في مدير المستشفى بالإنابة الأخصائي أول محمد مبارك الوزرة، والمساعد للخدمات الطبية الدكتور الإمام الأخرص، على حالة المتسابق الفرنسي، واطمأنت على صحته والخطة العلاجية له منذ دخوله وحتى خروجه؛ وذلك في إطار متابعة مباشرة من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض والمساعد للخدمات العلاجية واستعداد المستشفى ورفع جاهزيته التي تواكب هذا الحدث العالمي.

مستشفى وادي الدواسر العام رالي داكار السعودية 2021

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من الدواسر.. إنقاذ متسابق فرنسي تعرّض لحادث انقلاب بـ"رالى داكار"
سبق

نجح الفريق الطبي بقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى وادي الدواسر العام، في التعامل مع حالتين لمتسابقين بفئة السيارات؛ إثر تعرضهما لحادثين منفصلين خلال فعاليات رالي داكار السعودية 2021 بمرحلته الثالثة في المحافظة.

وتفصيلًا، استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى العام حالة لمتسابق فرنسي، تعرض لحادث انقلاب مروع يوم أمس الأول؛ نتج عنه إصابة في الرأس، أدت إلى ارتجاج مع كدمات متفرقة بالظهر والفقرات، وتم تنويمه للعلاج والملاحظة وخرج بعد تحسن صحته.

كما استقبل المستشفى متسابقًا آخر، تعرض لإصابة وآلام شديدة في الركبة اليمني مع تورم، وتَبَيّن بعد عمل أشعة الرنين، وجود كدمة في الرباط الصليبي الأمامي مع تجمع دموي بالمفصل؛ حيث عُملت له جبيرة خلفية للركبة وتم إعطاؤه العلاج اللازم".

وأكد المتسابق الفرنسي لـ"سبق"، أن الخدمة الطبية والرعاية الصحية المميزة التي وجدها من الفريق الطبي بعد وصوله للمستشفى؛ مميزة جدًّا وجاءت انطلاقًا من مهنتهم الشريفة التي تضمن سلامة الإنسان ومن بينهم المتسابقون بشكل عام في الرالي الأضخم عالميًّا، مقدمًا شكره وتقديره على ما وجده من بيئة صحية آمنة واهتمام ملحوظ.

من جانبهم، وقفت إدارة المستشفى العام؛ ممثلة في مدير المستشفى بالإنابة الأخصائي أول محمد مبارك الوزرة، والمساعد للخدمات الطبية الدكتور الإمام الأخرص، على حالة المتسابق الفرنسي، واطمأنت على صحته والخطة العلاجية له منذ دخوله وحتى خروجه؛ وذلك في إطار متابعة مباشرة من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض والمساعد للخدمات العلاجية واستعداد المستشفى ورفع جاهزيته التي تواكب هذا الحدث العالمي.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
12:07 PM

شاهد من الدواسر.. إنقاذ متسابق فرنسي تعرّض لحادث انقلاب بـ"رالى داكار"

أكد لـ"سبق" مهنية الفريق الطبي فيما استقبل المستشفى آخر بإصابة في الركبة

A A A
خلف الدوسري - وادي الدواسر
0
971

نجح الفريق الطبي بقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى وادي الدواسر العام، في التعامل مع حالتين لمتسابقين بفئة السيارات؛ إثر تعرضهما لحادثين منفصلين خلال فعاليات رالي داكار السعودية 2021 بمرحلته الثالثة في المحافظة.

وتفصيلًا، استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى العام حالة لمتسابق فرنسي، تعرض لحادث انقلاب مروع يوم أمس الأول؛ نتج عنه إصابة في الرأس، أدت إلى ارتجاج مع كدمات متفرقة بالظهر والفقرات، وتم تنويمه للعلاج والملاحظة وخرج بعد تحسن صحته.

كما استقبل المستشفى متسابقًا آخر، تعرض لإصابة وآلام شديدة في الركبة اليمني مع تورم، وتَبَيّن بعد عمل أشعة الرنين، وجود كدمة في الرباط الصليبي الأمامي مع تجمع دموي بالمفصل؛ حيث عُملت له جبيرة خلفية للركبة وتم إعطاؤه العلاج اللازم".

وأكد المتسابق الفرنسي لـ"سبق"، أن الخدمة الطبية والرعاية الصحية المميزة التي وجدها من الفريق الطبي بعد وصوله للمستشفى؛ مميزة جدًّا وجاءت انطلاقًا من مهنتهم الشريفة التي تضمن سلامة الإنسان ومن بينهم المتسابقون بشكل عام في الرالي الأضخم عالميًّا، مقدمًا شكره وتقديره على ما وجده من بيئة صحية آمنة واهتمام ملحوظ.

من جانبهم، وقفت إدارة المستشفى العام؛ ممثلة في مدير المستشفى بالإنابة الأخصائي أول محمد مبارك الوزرة، والمساعد للخدمات الطبية الدكتور الإمام الأخرص، على حالة المتسابق الفرنسي، واطمأنت على صحته والخطة العلاجية له منذ دخوله وحتى خروجه؛ وذلك في إطار متابعة مباشرة من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض والمساعد للخدمات العلاجية واستعداد المستشفى ورفع جاهزيته التي تواكب هذا الحدث العالمي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,183
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,920
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,520
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,656

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة