النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

44 سنة إماماً وخطيباً بالحرم.. "إمارة مكة" تنشر فيديو عن "السبيل"

ضمن سلسلة من الفيديوهات عن مؤذني وأئمة المسجد الحرام

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة فيديو عن الشيخ محمد بن عبدالله السبيل - رحمه الله- إمام وخطيب المسجد الحرام.

وتفصيلاً، جاء ذلك في إطار مواصلة الإمارة نشر سلسلة من الفيديوهات عن مؤذني وأئمة الحرم المكي الشريف.

وقالت الإمارة: إن الشيخ السبيل- رحمه الله- أمّ وخطب في الحرم المكي الشريف لأربعة وأربعين عاماً. وشغل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعضو في هيئة كبار العلماء وعضو المجمع الفقهي.


والشيخ محمد بن عبدالله السبيل - رحمه الله- ولد في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، وحفظ القرآن صغيراً، وتعلم على يد والده وعلى يد الشيخ عبدالرحمن الكريديس - رحمهما الله - وفي سن الرابعة عشرة، أحسن تجويد القرآن على يد الشيخ سعدي ياسين، وأخذ العلم الشرعي عن أخيه الشيخ عبد العزيز السبيل والشيخ محمد المقبل والشيخ عبد الله بن حميد.

مكة المكرمة إمارة مكة محمد إمام وخطيب المسجد الحرام محمد السبيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
44 سنة إماماً وخطيباً بالحرم.. "إمارة مكة" تنشر فيديو عن "السبيل"
سبق

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة فيديو عن الشيخ محمد بن عبدالله السبيل - رحمه الله- إمام وخطيب المسجد الحرام.

وتفصيلاً، جاء ذلك في إطار مواصلة الإمارة نشر سلسلة من الفيديوهات عن مؤذني وأئمة الحرم المكي الشريف.

وقالت الإمارة: إن الشيخ السبيل- رحمه الله- أمّ وخطب في الحرم المكي الشريف لأربعة وأربعين عاماً. وشغل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعضو في هيئة كبار العلماء وعضو المجمع الفقهي.


والشيخ محمد بن عبدالله السبيل - رحمه الله- ولد في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، وحفظ القرآن صغيراً، وتعلم على يد والده وعلى يد الشيخ عبدالرحمن الكريديس - رحمهما الله - وفي سن الرابعة عشرة، أحسن تجويد القرآن على يد الشيخ سعدي ياسين، وأخذ العلم الشرعي عن أخيه الشيخ عبد العزيز السبيل والشيخ محمد المقبل والشيخ عبد الله بن حميد.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
11:06 PM

44 سنة إماماً وخطيباً بالحرم.. "إمارة مكة" تنشر فيديو عن "السبيل"

ضمن سلسلة من الفيديوهات عن مؤذني وأئمة المسجد الحرام

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
4,749

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة فيديو عن الشيخ محمد بن عبدالله السبيل - رحمه الله- إمام وخطيب المسجد الحرام.

وتفصيلاً، جاء ذلك في إطار مواصلة الإمارة نشر سلسلة من الفيديوهات عن مؤذني وأئمة الحرم المكي الشريف.

وقالت الإمارة: إن الشيخ السبيل- رحمه الله- أمّ وخطب في الحرم المكي الشريف لأربعة وأربعين عاماً. وشغل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعضو في هيئة كبار العلماء وعضو المجمع الفقهي.


والشيخ محمد بن عبدالله السبيل - رحمه الله- ولد في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، وحفظ القرآن صغيراً، وتعلم على يد والده وعلى يد الشيخ عبدالرحمن الكريديس - رحمهما الله - وفي سن الرابعة عشرة، أحسن تجويد القرآن على يد الشيخ سعدي ياسين، وأخذ العلم الشرعي عن أخيه الشيخ عبد العزيز السبيل والشيخ محمد المقبل والشيخ عبد الله بن حميد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,766
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,493
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,859
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,842

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة