والشيخ محمد بن عبدالله السبيل - رحمه الله- ولد في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، وحفظ القرآن صغيراً، وتعلم على يد والده وعلى يد الشيخ عبدالرحمن الكريديس - رحمهما الله - وفي سن الرابعة عشرة، أحسن تجويد القرآن على يد الشيخ سعدي ياسين، وأخذ العلم الشرعي عن أخيه الشيخ عبد العزيز السبيل والشيخ محمد المقبل والشيخ عبد الله بن حميد.

وقالت الإمارة: إن الشيخ السبيل- رحمه الله- أمّ وخطب في الحرم المكي الشريف لأربعة وأربعين عاماً. وشغل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعضو في هيئة كبار العلماء وعضو المجمع الفقهي.

وتفصيلاً، جاء ذلك في إطار مواصلة الإمارة نشر سلسلة من الفيديوهات عن مؤذني وأئمة الحرم المكي الشريف.

44 سنة إماماً وخطيباً بالحرم.. "إمارة مكة" تنشر فيديو عن "السبيل" عبدالرزاق البجالي سبق 2020-05-01 نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة فيديو عن الشيخ محمد بن عبدالله السبيل - رحمه الله- إمام وخطيب المسجد الحرام. وتفصيلاً، جاء ذلك في إطار مواصلة الإمارة نشر سلسلة من الفيديوهات عن مؤذني وأئمة الحرم المكي الشريف. وقالت الإمارة: إن الشيخ السبيل- رحمه الله- أمّ وخطب في الحرم المكي الشريف لأربعة وأربعين عاماً. وشغل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعضو في هيئة كبار العلماء وعضو المجمع الفقهي.

والشيخ محمد بن عبدالله السبيل - رحمه الله- ولد في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، وحفظ القرآن صغيراً، وتعلم على يد والده وعلى يد الشيخ عبدالرحمن الكريديس - رحمهما الله - وفي سن الرابعة عشرة، أحسن تجويد القرآن على يد الشيخ سعدي ياسين، وأخذ العلم الشرعي عن أخيه الشيخ عبد العزيز السبيل والشيخ محمد المقبل والشيخ عبد الله بن حميد.



01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 11:06 PM

44 سنة إماماً وخطيباً بالحرم.. "إمارة مكة" تنشر فيديو عن "السبيل" ضمن سلسلة من الفيديوهات عن مؤذني وأئمة المسجد الحرام





A A A





7 مشاركة

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة فيديو عن الشيخ محمد بن عبدالله السبيل - رحمه الله- إمام وخطيب المسجد الحرام.

وتفصيلاً، جاء ذلك في إطار مواصلة الإمارة نشر سلسلة من الفيديوهات عن مؤذني وأئمة الحرم المكي الشريف.

وقالت الإمارة: إن الشيخ السبيل- رحمه الله- أمّ وخطب في الحرم المكي الشريف لأربعة وأربعين عاماً. وشغل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعضو في هيئة كبار العلماء وعضو المجمع الفقهي.



والشيخ محمد بن عبدالله السبيل - رحمه الله- ولد في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، وحفظ القرآن صغيراً، وتعلم على يد والده وعلى يد الشيخ عبدالرحمن الكريديس - رحمهما الله - وفي سن الرابعة عشرة، أحسن تجويد القرآن على يد الشيخ سعدي ياسين، وأخذ العلم الشرعي عن أخيه الشيخ عبد العزيز السبيل والشيخ محمد المقبل والشيخ عبد الله بن حميد.

