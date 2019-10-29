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"آل معيوف": التعارف قبل الزواج مُباح .. لهذه الأسباب

أشار إلى أن الدنيا قائمة على العلاقات التفاعلية بين الأشخاص

قال المحامي والمستشار الشرعي عبدالله آل معيوف إن التعارف قبل الزواج مباح ما لم يتم تجاوز المحاذير الشرعية من الكلام اللين وإظهار المرأة مفاتنها وأكد: إذا توسعنا في قاعدة "سد الذرائع" فلن نُبقِي للناس في هذه الدنيا شيئًا.

وقال آل معيوف في برنامج "ياهلا": "الدنيا قائمة على العلاقات التفاعلية بين الأشخاص سواء علاقات اجتماعية أو سياسية وهي علاقات تفاعلية بين شخصين وأكثر وهي تقوم على التعارف أولاً".

وأشار: "فأنت لا يمكن أن تدخل السوق إلا إذا عرفته وبعضهم يجيز كل العلاقات إلا في الزواج وهو الأهم والأطول استمرارًا وهو حجر الزاوية ومنه تنبثق كل العلاقات ثم يقولون لا تعرفون بعضكم، تزوج أنت وحظك تصبح "زينة" أنت وحظك التوفيق من الله، ولا يمكن أن نظهر شريعتنا بهذه السطحية ولا يمكن أن يستمر الزواج بالنظرة الشرعية فقط".

وأكد: "المجتمع يمانع في التعارف المنضبط بين الرجل والمرأة بتوسعه في "المحرمات" فإذا قُبض على شخص بمكان عام مع امرأة قد يتهم بإنشاء علاقة محرمة معها، ومن المؤكد أن صوت المرأة ليس محرمًا فإذا تحدث معها وخطبها لأن المرأة تخطب من نفسها وبعد الحديث يستطيع أن يتعرف عليها".

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"آل معيوف": التعارف قبل الزواج مُباح .. لهذه الأسباب
سبق

قال المحامي والمستشار الشرعي عبدالله آل معيوف إن التعارف قبل الزواج مباح ما لم يتم تجاوز المحاذير الشرعية من الكلام اللين وإظهار المرأة مفاتنها وأكد: إذا توسعنا في قاعدة "سد الذرائع" فلن نُبقِي للناس في هذه الدنيا شيئًا.

وقال آل معيوف في برنامج "ياهلا": "الدنيا قائمة على العلاقات التفاعلية بين الأشخاص سواء علاقات اجتماعية أو سياسية وهي علاقات تفاعلية بين شخصين وأكثر وهي تقوم على التعارف أولاً".

وأشار: "فأنت لا يمكن أن تدخل السوق إلا إذا عرفته وبعضهم يجيز كل العلاقات إلا في الزواج وهو الأهم والأطول استمرارًا وهو حجر الزاوية ومنه تنبثق كل العلاقات ثم يقولون لا تعرفون بعضكم، تزوج أنت وحظك تصبح "زينة" أنت وحظك التوفيق من الله، ولا يمكن أن نظهر شريعتنا بهذه السطحية ولا يمكن أن يستمر الزواج بالنظرة الشرعية فقط".

وأكد: "المجتمع يمانع في التعارف المنضبط بين الرجل والمرأة بتوسعه في "المحرمات" فإذا قُبض على شخص بمكان عام مع امرأة قد يتهم بإنشاء علاقة محرمة معها، ومن المؤكد أن صوت المرأة ليس محرمًا فإذا تحدث معها وخطبها لأن المرأة تخطب من نفسها وبعد الحديث يستطيع أن يتعرف عليها".

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
10:42 PM

"آل معيوف": التعارف قبل الزواج مُباح .. لهذه الأسباب

أشار إلى أن الدنيا قائمة على العلاقات التفاعلية بين الأشخاص

A A A
بدر العتيبي - الرياض
19
4,337

قال المحامي والمستشار الشرعي عبدالله آل معيوف إن التعارف قبل الزواج مباح ما لم يتم تجاوز المحاذير الشرعية من الكلام اللين وإظهار المرأة مفاتنها وأكد: إذا توسعنا في قاعدة "سد الذرائع" فلن نُبقِي للناس في هذه الدنيا شيئًا.

وقال آل معيوف في برنامج "ياهلا": "الدنيا قائمة على العلاقات التفاعلية بين الأشخاص سواء علاقات اجتماعية أو سياسية وهي علاقات تفاعلية بين شخصين وأكثر وهي تقوم على التعارف أولاً".

وأشار: "فأنت لا يمكن أن تدخل السوق إلا إذا عرفته وبعضهم يجيز كل العلاقات إلا في الزواج وهو الأهم والأطول استمرارًا وهو حجر الزاوية ومنه تنبثق كل العلاقات ثم يقولون لا تعرفون بعضكم، تزوج أنت وحظك تصبح "زينة" أنت وحظك التوفيق من الله، ولا يمكن أن نظهر شريعتنا بهذه السطحية ولا يمكن أن يستمر الزواج بالنظرة الشرعية فقط".

وأكد: "المجتمع يمانع في التعارف المنضبط بين الرجل والمرأة بتوسعه في "المحرمات" فإذا قُبض على شخص بمكان عام مع امرأة قد يتهم بإنشاء علاقة محرمة معها، ومن المؤكد أن صوت المرأة ليس محرمًا فإذا تحدث معها وخطبها لأن المرأة تخطب من نفسها وبعد الحديث يستطيع أن يتعرف عليها".

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