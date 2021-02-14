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إنقاذ مسن تسعيني من جلطة دماغية حادة وطارئة بمركز "ينبع الصناعية"

أدت لشلل كامل بالجهة اليسرى من الجسم

تمكن فريق طبي بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع بقيادة الدكتور بندر العويبدي، استشاري طب المخ والأعصاب من علاج حالة طبية طارئة لمريض تسعيني إثر جلطة دماغية حادة أدت إلى شلل كامل بالجهة اليسرى، إضافة إلى حدوث ميلان بملامح الوجه وتلعثم بالنطق.

كما تم اتخاذ قرار العلاج بإعطاء المريض دواء إذابة الجلطات الدماغية Tissue Plasminogen Activator-TPA مما أدى إلى تحسن حالة المريض ولله الحمد.

يذكر أن سرعة نقل المصابين بمثل هذه الحالات يساعد كثيراً لتقديم العلاج المناسب وتفادي المضاعفات الوارد حدوثها.

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إنقاذ مسن تسعيني من جلطة دماغية حادة وطارئة بمركز "ينبع الصناعية"
سبق

تمكن فريق طبي بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع بقيادة الدكتور بندر العويبدي، استشاري طب المخ والأعصاب من علاج حالة طبية طارئة لمريض تسعيني إثر جلطة دماغية حادة أدت إلى شلل كامل بالجهة اليسرى، إضافة إلى حدوث ميلان بملامح الوجه وتلعثم بالنطق.

كما تم اتخاذ قرار العلاج بإعطاء المريض دواء إذابة الجلطات الدماغية Tissue Plasminogen Activator-TPA مما أدى إلى تحسن حالة المريض ولله الحمد.

يذكر أن سرعة نقل المصابين بمثل هذه الحالات يساعد كثيراً لتقديم العلاج المناسب وتفادي المضاعفات الوارد حدوثها.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
04:48 PM

إنقاذ مسن تسعيني من جلطة دماغية حادة وطارئة بمركز "ينبع الصناعية"

أدت لشلل كامل بالجهة اليسرى من الجسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تمكن فريق طبي بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع بقيادة الدكتور بندر العويبدي، استشاري طب المخ والأعصاب من علاج حالة طبية طارئة لمريض تسعيني إثر جلطة دماغية حادة أدت إلى شلل كامل بالجهة اليسرى، إضافة إلى حدوث ميلان بملامح الوجه وتلعثم بالنطق.

كما تم اتخاذ قرار العلاج بإعطاء المريض دواء إذابة الجلطات الدماغية Tissue Plasminogen Activator-TPA مما أدى إلى تحسن حالة المريض ولله الحمد.

يذكر أن سرعة نقل المصابين بمثل هذه الحالات يساعد كثيراً لتقديم العلاج المناسب وتفادي المضاعفات الوارد حدوثها.

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