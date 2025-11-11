الجوازات لـ"المقيمين": البصمة متطلب أساسي لإتمام إجراءات الأسرة
قالت: لكل فرد يبلغ 6 سنوات أو أكثر.. داعية إياهم إلى المبادرة والتسجيل
أكّدت المديرية العامة للجوازات أن تسجيل البصمة يعد مطلباً أساسياً لأفراد أسرة الإخوة المقيمين.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك من 6 سنوات فأكثر، داعية إياهم إلى المبادرة بتسجيلها.
المديرية العامة للجوازات
الجوازات لـ"المقيمين": البصمة متطلب أساسي لإتمام إجراءات الأسرة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-11
أكّدت المديرية العامة للجوازات أن تسجيل البصمة يعد مطلباً أساسياً لأفراد أسرة الإخوة المقيمين.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك من 6 سنوات فأكثر، داعية إياهم إلى المبادرة بتسجيلها.
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
09:20 AM
الجوازات لـ"المقيمين": البصمة متطلب أساسي لإتمام إجراءات الأسرة
قالت: لكل فرد يبلغ 6 سنوات أو أكثر.. داعية إياهم إلى المبادرة والتسجيل
أكّدت المديرية العامة للجوازات أن تسجيل البصمة يعد مطلباً أساسياً لأفراد أسرة الإخوة المقيمين.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك من 6 سنوات فأكثر، داعية إياهم إلى المبادرة بتسجيلها.