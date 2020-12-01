كورونا في الأردن: 4187 إصابة جديدة و51 وفاة و7933 حالة شفاء
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 223617 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 162959 حالة بعد تسجيل 7933 حالة إضافية، كما سجلت 51 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2802 حالة.
فيروس كورونا الجديد
كورونا في الأردن: 4187 إصابة جديدة و51 وفاة و7933 حالة شفاء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-01
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 223617 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 162959 حالة بعد تسجيل 7933 حالة إضافية، كما سجلت 51 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2802 حالة.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
06:45 PM
كورونا في الأردن: 4187 إصابة جديدة و51 وفاة و7933 حالة شفاء
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 223617 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 162959 حالة بعد تسجيل 7933 حالة إضافية، كما سجلت 51 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2802 حالة.