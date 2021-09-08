النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس الأفغاني السابق يعتذر لمواطنيه عن مغادرة البلاد بشكل مفاجئ

"غني" برر فراره بالرغبة في إنقاذ كابول وسكانها

أعرب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، اليوم "الأربعاء"، عن اعتذاره للشعب الأفغاني عن مغادرة البلاد بشكل مفاجئ في 15 أغسطس الماضي، وعدم قدرته على ضمان السلام والاستقرار.

وقال "غني" عبر حسابه في "تويتر": "أدين للشعب الأفغاني بتفسير عن مغادرة كابول بشكل مفاجئ يوم 15 أغسطس، بعد أن دخلت حركة طالبان المدينة بشكل غير متوقع".

وأضاف: "إن مغادرة كابول كانت أصعب قرار في حياتي، لكنني اعتقدت أنها كانت السبيل الوحيدة لتجنب القتال، وإنقاذ كابول ومواطنيها البالغ عددهم 6 ملايين".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس الأفغاني السابق يعتذر لمواطنيه عن مغادرة البلاد بشكل مفاجئ
سبق

أعرب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، اليوم "الأربعاء"، عن اعتذاره للشعب الأفغاني عن مغادرة البلاد بشكل مفاجئ في 15 أغسطس الماضي، وعدم قدرته على ضمان السلام والاستقرار.

وقال "غني" عبر حسابه في "تويتر": "أدين للشعب الأفغاني بتفسير عن مغادرة كابول بشكل مفاجئ يوم 15 أغسطس، بعد أن دخلت حركة طالبان المدينة بشكل غير متوقع".

وأضاف: "إن مغادرة كابول كانت أصعب قرار في حياتي، لكنني اعتقدت أنها كانت السبيل الوحيدة لتجنب القتال، وإنقاذ كابول ومواطنيها البالغ عددهم 6 ملايين".

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
07:14 PM

الرئيس الأفغاني السابق يعتذر لمواطنيه عن مغادرة البلاد بشكل مفاجئ

"غني" برر فراره بالرغبة في إنقاذ كابول وسكانها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
285

أعرب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، اليوم "الأربعاء"، عن اعتذاره للشعب الأفغاني عن مغادرة البلاد بشكل مفاجئ في 15 أغسطس الماضي، وعدم قدرته على ضمان السلام والاستقرار.

وقال "غني" عبر حسابه في "تويتر": "أدين للشعب الأفغاني بتفسير عن مغادرة كابول بشكل مفاجئ يوم 15 أغسطس، بعد أن دخلت حركة طالبان المدينة بشكل غير متوقع".

وأضاف: "إن مغادرة كابول كانت أصعب قرار في حياتي، لكنني اعتقدت أنها كانت السبيل الوحيدة لتجنب القتال، وإنقاذ كابول ومواطنيها البالغ عددهم 6 ملايين".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,481
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,581
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,804
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,878

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة