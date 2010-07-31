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السودان.. انهيار مفاجئ لسد بوط على النيل الأزرق يدمر 600 منزل

يخزن 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا

كشفت المديرة التنفيذية المكلفة لمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق في السودان، نسيبة فاروق كلول، تدمير أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة بوط جراء انهيار مفاجئ لسد بوط على النيل الأزرق.

ووفقاً لليوم السابع فقد أكدت كلول أن السد الذي يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا، انهار بشكل مفاجئ.

وأضافت أن المياه حاصرت 600 أسرة أخرى في أحد الأحياء، مع تعذر الوصول اليها، كما غمرت المنطقة من 3 اتجاهات، محذرة من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة التي يمثل فيها "سد بوط" عصب الحياة بالنسبة لها وتضم سوقاً كبيرة وأكثر من 9 مدارس للتعليم الأساسي، وظلت طوال فترة الحرب ملاذاً آمناً للنازحين من جميع أرجاء الولاية.

وكانت قد اجتاحت سيول عارمة مناطق شمالي السودان أول أمس ما أسفر عن انهيار عشرات المنازل، وفق نشطاء، دون إعلان رسمي فوري بشأن حصيلة الخسائر، أن سيولاً عارمة اجتاحت، مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل (538 كلم شمال العاصمة الخرطوم) "ما تسبب في خسائر كبيرة بالمنازل والممتلكات بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

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السودان.. انهيار مفاجئ لسد بوط على النيل الأزرق يدمر 600 منزل
سبق

كشفت المديرة التنفيذية المكلفة لمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق في السودان، نسيبة فاروق كلول، تدمير أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة بوط جراء انهيار مفاجئ لسد بوط على النيل الأزرق.

ووفقاً لليوم السابع فقد أكدت كلول أن السد الذي يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا، انهار بشكل مفاجئ.

وأضافت أن المياه حاصرت 600 أسرة أخرى في أحد الأحياء، مع تعذر الوصول اليها، كما غمرت المنطقة من 3 اتجاهات، محذرة من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة التي يمثل فيها "سد بوط" عصب الحياة بالنسبة لها وتضم سوقاً كبيرة وأكثر من 9 مدارس للتعليم الأساسي، وظلت طوال فترة الحرب ملاذاً آمناً للنازحين من جميع أرجاء الولاية.

وكانت قد اجتاحت سيول عارمة مناطق شمالي السودان أول أمس ما أسفر عن انهيار عشرات المنازل، وفق نشطاء، دون إعلان رسمي فوري بشأن حصيلة الخسائر، أن سيولاً عارمة اجتاحت، مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل (538 كلم شمال العاصمة الخرطوم) "ما تسبب في خسائر كبيرة بالمنازل والممتلكات بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
06:46 PM

السودان.. انهيار مفاجئ لسد بوط على النيل الأزرق يدمر 600 منزل

يخزن 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت المديرة التنفيذية المكلفة لمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق في السودان، نسيبة فاروق كلول، تدمير أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة بوط جراء انهيار مفاجئ لسد بوط على النيل الأزرق.

ووفقاً لليوم السابع فقد أكدت كلول أن السد الذي يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا، انهار بشكل مفاجئ.

وأضافت أن المياه حاصرت 600 أسرة أخرى في أحد الأحياء، مع تعذر الوصول اليها، كما غمرت المنطقة من 3 اتجاهات، محذرة من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة التي يمثل فيها "سد بوط" عصب الحياة بالنسبة لها وتضم سوقاً كبيرة وأكثر من 9 مدارس للتعليم الأساسي، وظلت طوال فترة الحرب ملاذاً آمناً للنازحين من جميع أرجاء الولاية.

وكانت قد اجتاحت سيول عارمة مناطق شمالي السودان أول أمس ما أسفر عن انهيار عشرات المنازل، وفق نشطاء، دون إعلان رسمي فوري بشأن حصيلة الخسائر، أن سيولاً عارمة اجتاحت، مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل (538 كلم شمال العاصمة الخرطوم) "ما تسبب في خسائر كبيرة بالمنازل والممتلكات بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

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