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"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر

تفعيلًا للتوجهات الوطنية حول أهمية تضافر الجهود بين الجهات كافة

قام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بنقل سلحفاة تعاني من مشكلة في الغطس إلى فقية أكواريوم لمعالجتها وإعادتها إلى البحر.

جاء هذا التحرك عقب تلقي المركز بلاغًا من شركة البحر الأحمر بخصوص هذه السلحفاة.

ويأتي تجاوب المركز تفعيلًا للتوجهات الوطنية حول أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لحماية الحياة الفطرية.

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"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر
سبق

قام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بنقل سلحفاة تعاني من مشكلة في الغطس إلى فقية أكواريوم لمعالجتها وإعادتها إلى البحر.

جاء هذا التحرك عقب تلقي المركز بلاغًا من شركة البحر الأحمر بخصوص هذه السلحفاة.

ويأتي تجاوب المركز تفعيلًا للتوجهات الوطنية حول أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لحماية الحياة الفطرية.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
03:45 PM

"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر

تفعيلًا للتوجهات الوطنية حول أهمية تضافر الجهود بين الجهات كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بنقل سلحفاة تعاني من مشكلة في الغطس إلى فقية أكواريوم لمعالجتها وإعادتها إلى البحر.

جاء هذا التحرك عقب تلقي المركز بلاغًا من شركة البحر الأحمر بخصوص هذه السلحفاة.

ويأتي تجاوب المركز تفعيلًا للتوجهات الوطنية حول أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لحماية الحياة الفطرية.

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