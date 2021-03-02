"الصحة": تسجيل 302 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 286 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 378002 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 286 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368926 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6505 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2571 والحالات الحرجة 486 حالة.
"الصحة": تسجيل 302 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 286 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-03-02
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 378002 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 286 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368926 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6505 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2571 والحالات الحرجة 486 حالة.
02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
03:38 PM
"الصحة": تسجيل 302 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 286 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 378002 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 286 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368926 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6505 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2571 والحالات الحرجة 486 حالة.