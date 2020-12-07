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بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات

ناشطون: ساعتان من المطر كشفتا 40 عامًا من فساد وسرقات نظام الملالي

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي الإيرانيون أمس مقاطع فيديو لفيضانات مخيفة، تغرق محافظة بوشهر الإيرانية بالكامل، وسط تذمُّر كبير من مواطنين إيرانيين، ولسان حالهم يقول: أين ثروات الشعب الإيراني يا خامنئي؟!

وعلّق ناشطون في تغريداتهم قائلين: بوشهر مدينة الاقتصاد الإیرانی من حیث النفط والغاز والطاقة النووية والصيد البحری وزراعة النخل تغرق تمامًا، ولا يوجد أي أثر للسلطات المحلية لإنقاذ حياة الناس وأموالهم وممتلكاتهم.. مؤكدين أن إيران تغرق بالفساد والسرقات قبل الفيضانات.

فيما وصف مغردون الفيضانات بالمدمِّرة وسط غياب تام لدور السلطات المحلية في مساعدة الناس وإنقاذ حياتهم، مبينين أن ساعتين من المطر كشفتا 40 عامًا من فساد وسرقات النظام الإيراني.

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بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات
سبق

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي الإيرانيون أمس مقاطع فيديو لفيضانات مخيفة، تغرق محافظة بوشهر الإيرانية بالكامل، وسط تذمُّر كبير من مواطنين إيرانيين، ولسان حالهم يقول: أين ثروات الشعب الإيراني يا خامنئي؟!

وعلّق ناشطون في تغريداتهم قائلين: بوشهر مدينة الاقتصاد الإیرانی من حیث النفط والغاز والطاقة النووية والصيد البحری وزراعة النخل تغرق تمامًا، ولا يوجد أي أثر للسلطات المحلية لإنقاذ حياة الناس وأموالهم وممتلكاتهم.. مؤكدين أن إيران تغرق بالفساد والسرقات قبل الفيضانات.

فيما وصف مغردون الفيضانات بالمدمِّرة وسط غياب تام لدور السلطات المحلية في مساعدة الناس وإنقاذ حياتهم، مبينين أن ساعتين من المطر كشفتا 40 عامًا من فساد وسرقات النظام الإيراني.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
02:00 AM

بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات

ناشطون: ساعتان من المطر كشفتا 40 عامًا من فساد وسرقات نظام الملالي

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عبدالله العنزي - الرياض
1
1,322

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي الإيرانيون أمس مقاطع فيديو لفيضانات مخيفة، تغرق محافظة بوشهر الإيرانية بالكامل، وسط تذمُّر كبير من مواطنين إيرانيين، ولسان حالهم يقول: أين ثروات الشعب الإيراني يا خامنئي؟!

وعلّق ناشطون في تغريداتهم قائلين: بوشهر مدينة الاقتصاد الإیرانی من حیث النفط والغاز والطاقة النووية والصيد البحری وزراعة النخل تغرق تمامًا، ولا يوجد أي أثر للسلطات المحلية لإنقاذ حياة الناس وأموالهم وممتلكاتهم.. مؤكدين أن إيران تغرق بالفساد والسرقات قبل الفيضانات.

فيما وصف مغردون الفيضانات بالمدمِّرة وسط غياب تام لدور السلطات المحلية في مساعدة الناس وإنقاذ حياتهم، مبينين أن ساعتين من المطر كشفتا 40 عامًا من فساد وسرقات النظام الإيراني.

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