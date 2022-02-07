"التحالف" بدء تنفيذ عملية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء
تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في الجوف اليمنية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهدافٍ عسكرية مشروعة بصنعاء.
وأكّد "التحالف"، أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.
وقال إنه قام بتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية، طبقاً لـ "العربية نت".
تحالف دعم الشرعية في اليمن
المملكة العربية السعودية
ميليشيات الحوثي الإرهابية
"التحالف" بدء تنفيذ عملية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-07
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهدافٍ عسكرية مشروعة بصنعاء.
وأكّد "التحالف"، أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.
وقال إنه قام بتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية، طبقاً لـ "العربية نت".
07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
08:15 AM
"التحالف" بدء تنفيذ عملية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء
تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في الجوف اليمنية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهدافٍ عسكرية مشروعة بصنعاء.
وأكّد "التحالف"، أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.
وقال إنه قام بتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية، طبقاً لـ "العربية نت".