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إزالة أحياء بالمدينة وتحويل محافظات لمدن سياحية.. الحقيقة في بيان رسمي

متداولات بمواقع التواصل ضمت إزالة مزارع قابلها دعوة من "هيئة التطوير"

أشارت "هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة" ،في بيان لها عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه إشارة إلى ما يتداول من أخبار مغلوطة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي المتضمنة الادعاء عن توجه عدد من الجهات الحكومية نحو إزالة مجموعة من الأحياء في المدينة المنورة، وتحويل بعض المحافظات والمراكز إلى مدن سياحية وإزالة بعض المزارع وتحويلها إلى مخططات وأراض سكنية. أنه لا صحة إطلاقاً لهذه الادعاءات المُتداولة، وتأمل من الجميع عدم تداول مثل هذه الشائعات أو الترويج لها، داعية إلى ضرورة استقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية.

ونوهت الهيئة إلى أنه في حال استحداث مشاريع أو عمليات تنظيمية من قبل الجهات الحكومية فإنه سيتم الإعلان عن ذلك في حينه عبر المصادر والقنوات الرسمية.

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إزالة أحياء بالمدينة وتحويل محافظات لمدن سياحية.. الحقيقة في بيان رسمي
سبق

أشارت "هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة" ،في بيان لها عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه إشارة إلى ما يتداول من أخبار مغلوطة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي المتضمنة الادعاء عن توجه عدد من الجهات الحكومية نحو إزالة مجموعة من الأحياء في المدينة المنورة، وتحويل بعض المحافظات والمراكز إلى مدن سياحية وإزالة بعض المزارع وتحويلها إلى مخططات وأراض سكنية. أنه لا صحة إطلاقاً لهذه الادعاءات المُتداولة، وتأمل من الجميع عدم تداول مثل هذه الشائعات أو الترويج لها، داعية إلى ضرورة استقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية.

ونوهت الهيئة إلى أنه في حال استحداث مشاريع أو عمليات تنظيمية من قبل الجهات الحكومية فإنه سيتم الإعلان عن ذلك في حينه عبر المصادر والقنوات الرسمية.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
10:52 AM

إزالة أحياء بالمدينة وتحويل محافظات لمدن سياحية.. الحقيقة في بيان رسمي

متداولات بمواقع التواصل ضمت إزالة مزارع قابلها دعوة من "هيئة التطوير"

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يوسف سفر - المدينة المنورة
1
3,600

أشارت "هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة" ،في بيان لها عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه إشارة إلى ما يتداول من أخبار مغلوطة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي المتضمنة الادعاء عن توجه عدد من الجهات الحكومية نحو إزالة مجموعة من الأحياء في المدينة المنورة، وتحويل بعض المحافظات والمراكز إلى مدن سياحية وإزالة بعض المزارع وتحويلها إلى مخططات وأراض سكنية. أنه لا صحة إطلاقاً لهذه الادعاءات المُتداولة، وتأمل من الجميع عدم تداول مثل هذه الشائعات أو الترويج لها، داعية إلى ضرورة استقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية.

ونوهت الهيئة إلى أنه في حال استحداث مشاريع أو عمليات تنظيمية من قبل الجهات الحكومية فإنه سيتم الإعلان عن ذلك في حينه عبر المصادر والقنوات الرسمية.

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