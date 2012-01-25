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وزارة الصحة تُطلق خدمة العيادات عن بُعد عبر "أناة" و"صحتي"

تقوم بإيصال المريض بالطبيب لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية

أطلقت وزارة الصحة خدمة "العيادات عن بُعد" التي تتيح للمريض خيار حضور الموعد الطبي "عن بُعد" عن طريق منصتَي (أناة) و(صحتي).

وأبانت "الصحة" أن خدمة "العيادات عن بُعد" تقوم بإيصال المريض بالطبيب؛ لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة "عن بُعد"، بهدف تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية.

ويُمكن معرفة العيادات التي تتوافر فيها هذه الخدمة من خلال الرابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Pages/Medical-clinics.aspx.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الصحة تُطلق خدمة العيادات عن بُعد عبر "أناة" و"صحتي"
سبق

أطلقت وزارة الصحة خدمة "العيادات عن بُعد" التي تتيح للمريض خيار حضور الموعد الطبي "عن بُعد" عن طريق منصتَي (أناة) و(صحتي).

وأبانت "الصحة" أن خدمة "العيادات عن بُعد" تقوم بإيصال المريض بالطبيب؛ لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة "عن بُعد"، بهدف تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية.

ويُمكن معرفة العيادات التي تتوافر فيها هذه الخدمة من خلال الرابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Pages/Medical-clinics.aspx.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:33 AM

وزارة الصحة تُطلق خدمة العيادات عن بُعد عبر "أناة" و"صحتي"

تقوم بإيصال المريض بالطبيب لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
755

أطلقت وزارة الصحة خدمة "العيادات عن بُعد" التي تتيح للمريض خيار حضور الموعد الطبي "عن بُعد" عن طريق منصتَي (أناة) و(صحتي).

وأبانت "الصحة" أن خدمة "العيادات عن بُعد" تقوم بإيصال المريض بالطبيب؛ لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة "عن بُعد"، بهدف تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية.

ويُمكن معرفة العيادات التي تتوافر فيها هذه الخدمة من خلال الرابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Pages/Medical-clinics.aspx.

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