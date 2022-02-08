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السودان.. تأجيل محاكمة "البشير" لمدة أسبوع بسبب إصابته بكورونا

رفضت طلبات هيئة الدفاع الخاصة بإطلاق سراح المتهمين بالضمان

رفعت محكمة "الثلاثين من يونيو 1989" جلسة كانت مقررة اليوم الثلاثاء، بسبب غياب بعض المتهمين وبينهم الرئيس السابق عمر البشير بعد إصابتهم بكورونا، حسبما أعلنت هيئة الاتهام، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، ذكرت هيئة الاتهام أن إصابة بعض المتهمين إضافة إلى تغيب المتحري أدى إلى تأجيل الجلسة حتى الأسبوع القادم، يوم 15 من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن هيئة الاتهام في جلسة اليوم أنها "تلقت خطابًا من النيابة العامة أوضحت فيه أن المتحري العقيد جمال محمد الخليفة بركات يجلس لدورة تدريب ويخوض دورة امتحانات خلال الفترة من الأول من فبراير الجاري وحتى الـ 13 منه، فيما أُصيب بعض المتهمين بكوفيد 19 من بينهم المتهم عمر البشير".


ورفضت المحكمة في الجلسة ذاتها الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع الخاصة بإطلاق سراح المتهمين بالضمان ومنع المحامين من خارج دائرة النيابة العامة من المثول أمام المحكمة، كما أقرت المحكمة ظهور المحامين من خارج المحكمة.

السودان عمر البشير فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد

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السودان.. تأجيل محاكمة "البشير" لمدة أسبوع بسبب إصابته بكورونا
سبق

رفعت محكمة "الثلاثين من يونيو 1989" جلسة كانت مقررة اليوم الثلاثاء، بسبب غياب بعض المتهمين وبينهم الرئيس السابق عمر البشير بعد إصابتهم بكورونا، حسبما أعلنت هيئة الاتهام، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، ذكرت هيئة الاتهام أن إصابة بعض المتهمين إضافة إلى تغيب المتحري أدى إلى تأجيل الجلسة حتى الأسبوع القادم، يوم 15 من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن هيئة الاتهام في جلسة اليوم أنها "تلقت خطابًا من النيابة العامة أوضحت فيه أن المتحري العقيد جمال محمد الخليفة بركات يجلس لدورة تدريب ويخوض دورة امتحانات خلال الفترة من الأول من فبراير الجاري وحتى الـ 13 منه، فيما أُصيب بعض المتهمين بكوفيد 19 من بينهم المتهم عمر البشير".


ورفضت المحكمة في الجلسة ذاتها الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع الخاصة بإطلاق سراح المتهمين بالضمان ومنع المحامين من خارج دائرة النيابة العامة من المثول أمام المحكمة، كما أقرت المحكمة ظهور المحامين من خارج المحكمة.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
11:42 PM

السودان.. تأجيل محاكمة "البشير" لمدة أسبوع بسبب إصابته بكورونا

رفضت طلبات هيئة الدفاع الخاصة بإطلاق سراح المتهمين بالضمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفعت محكمة "الثلاثين من يونيو 1989" جلسة كانت مقررة اليوم الثلاثاء، بسبب غياب بعض المتهمين وبينهم الرئيس السابق عمر البشير بعد إصابتهم بكورونا، حسبما أعلنت هيئة الاتهام، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، ذكرت هيئة الاتهام أن إصابة بعض المتهمين إضافة إلى تغيب المتحري أدى إلى تأجيل الجلسة حتى الأسبوع القادم، يوم 15 من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن هيئة الاتهام في جلسة اليوم أنها "تلقت خطابًا من النيابة العامة أوضحت فيه أن المتحري العقيد جمال محمد الخليفة بركات يجلس لدورة تدريب ويخوض دورة امتحانات خلال الفترة من الأول من فبراير الجاري وحتى الـ 13 منه، فيما أُصيب بعض المتهمين بكوفيد 19 من بينهم المتهم عمر البشير".


ورفضت المحكمة في الجلسة ذاتها الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع الخاصة بإطلاق سراح المتهمين بالضمان ومنع المحامين من خارج دائرة النيابة العامة من المثول أمام المحكمة، كما أقرت المحكمة ظهور المحامين من خارج المحكمة.

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