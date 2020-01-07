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بعد توجيه النيابة.. إيقاف شاعر وصف أهالي إحدى محافظات السعودية بـ"الخيانة"

أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية بمنطقة الرياض أوقفت مساء اليوم شاعرًا بعد تداول فيديو مصوَّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه إلقاء الشاعر قصيدة شعبية في مناسبة عامة، تنطوي على وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة اليوم الثلاثاء قد أكد أنه بناء على ما تم رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوَّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه إلقاء أحد الأشخاص قصيدة شعبية في مناسبة عامة، تنطوي على وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة، فقد أصدرت النيابة العامة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرًا بتحريك الدعوى الجزائية العامة، استنادًا للمادة الـ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية.

كما قررت النيابة مباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (الـ ٢٤، الـ ٢٧ والـ ٢٨) من النظام ذاته، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض عليه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تهيب في هذا الصدد للتحلي بالروح الوطنية في مثل هذه التجمعات، والحرص على الحفاظ على سلامة النسيج المجتمعي، وتمتين اللحمة الوطنية كلمة وفعلاً، ونبذ التعصب الفئوي، والبُعد عن الإساءة للآخرين، وعدم استخدام البذاءات اللفظية.

وأكد المصدر أن كل من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة الجزائية طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد توجيه النيابة.. إيقاف شاعر وصف أهالي إحدى محافظات السعودية بـ"الخيانة"
سبق

أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية بمنطقة الرياض أوقفت مساء اليوم شاعرًا بعد تداول فيديو مصوَّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه إلقاء الشاعر قصيدة شعبية في مناسبة عامة، تنطوي على وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة اليوم الثلاثاء قد أكد أنه بناء على ما تم رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوَّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه إلقاء أحد الأشخاص قصيدة شعبية في مناسبة عامة، تنطوي على وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة، فقد أصدرت النيابة العامة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرًا بتحريك الدعوى الجزائية العامة، استنادًا للمادة الـ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية.

كما قررت النيابة مباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (الـ ٢٤، الـ ٢٧ والـ ٢٨) من النظام ذاته، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض عليه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تهيب في هذا الصدد للتحلي بالروح الوطنية في مثل هذه التجمعات، والحرص على الحفاظ على سلامة النسيج المجتمعي، وتمتين اللحمة الوطنية كلمة وفعلاً، ونبذ التعصب الفئوي، والبُعد عن الإساءة للآخرين، وعدم استخدام البذاءات اللفظية.

وأكد المصدر أن كل من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة الجزائية طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
08:13 PM
اخر تعديل
07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
10:00 PM

بعد توجيه النيابة.. إيقاف شاعر وصف أهالي إحدى محافظات السعودية بـ"الخيانة"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
12,278

أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية بمنطقة الرياض أوقفت مساء اليوم شاعرًا بعد تداول فيديو مصوَّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه إلقاء الشاعر قصيدة شعبية في مناسبة عامة، تنطوي على وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة اليوم الثلاثاء قد أكد أنه بناء على ما تم رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوَّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه إلقاء أحد الأشخاص قصيدة شعبية في مناسبة عامة، تنطوي على وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة، فقد أصدرت النيابة العامة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرًا بتحريك الدعوى الجزائية العامة، استنادًا للمادة الـ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية.

كما قررت النيابة مباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (الـ ٢٤، الـ ٢٧ والـ ٢٨) من النظام ذاته، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض عليه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تهيب في هذا الصدد للتحلي بالروح الوطنية في مثل هذه التجمعات، والحرص على الحفاظ على سلامة النسيج المجتمعي، وتمتين اللحمة الوطنية كلمة وفعلاً، ونبذ التعصب الفئوي، والبُعد عن الإساءة للآخرين، وعدم استخدام البذاءات اللفظية.

وأكد المصدر أن كل من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة الجزائية طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

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