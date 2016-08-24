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مناقشة سير العمل في مشاريع اليمن المموّلة من مجلس التعاون

عبر الاجتماع الـ 20 للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية

عقدت اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية اجتماعها العشرين، أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة؛ مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد بمملكة البحرين.

مثّل الأمانة العامة لمجلس التعاون الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق؛ فيما مثّل الجمهورية اليمنية في الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات المختصة بدول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون، وممثلون عن صناديق التنمية بدول مجلس التعاون، والبرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وناقش الاجتماع سير العمل في المشاريع التنموية التي تموّلها دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية في اليمن ومعالجة التحديات التي تواجهها، ومشاريع جديدة قدمها جانب الجمهورية اليمنية.

وأكد الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أهمية عمل هذه اللجنة، التي تمّ تشكيلها عام 2006م، وقامت خلال فترة عملها بدراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية وحشد الموارد لتمويلها.

كما تتابع اللجنة تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى بشأن تأهيل الاقتصاد اليمني ووضع الخطط والبرامج لاندماجه في الاقتصاد الخليجي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مناقشة سير العمل في مشاريع اليمن المموّلة من مجلس التعاون
سبق

عقدت اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية اجتماعها العشرين، أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة؛ مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد بمملكة البحرين.

مثّل الأمانة العامة لمجلس التعاون الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق؛ فيما مثّل الجمهورية اليمنية في الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات المختصة بدول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون، وممثلون عن صناديق التنمية بدول مجلس التعاون، والبرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وناقش الاجتماع سير العمل في المشاريع التنموية التي تموّلها دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية في اليمن ومعالجة التحديات التي تواجهها، ومشاريع جديدة قدمها جانب الجمهورية اليمنية.

وأكد الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أهمية عمل هذه اللجنة، التي تمّ تشكيلها عام 2006م، وقامت خلال فترة عملها بدراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية وحشد الموارد لتمويلها.

كما تتابع اللجنة تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى بشأن تأهيل الاقتصاد اليمني ووضع الخطط والبرامج لاندماجه في الاقتصاد الخليجي.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
11:31 AM

مناقشة سير العمل في مشاريع اليمن المموّلة من مجلس التعاون

عبر الاجتماع الـ 20 للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية اجتماعها العشرين، أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة؛ مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد بمملكة البحرين.

مثّل الأمانة العامة لمجلس التعاون الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق؛ فيما مثّل الجمهورية اليمنية في الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات المختصة بدول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون، وممثلون عن صناديق التنمية بدول مجلس التعاون، والبرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وناقش الاجتماع سير العمل في المشاريع التنموية التي تموّلها دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية في اليمن ومعالجة التحديات التي تواجهها، ومشاريع جديدة قدمها جانب الجمهورية اليمنية.

وأكد الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أهمية عمل هذه اللجنة، التي تمّ تشكيلها عام 2006م، وقامت خلال فترة عملها بدراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية وحشد الموارد لتمويلها.

كما تتابع اللجنة تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى بشأن تأهيل الاقتصاد اليمني ووضع الخطط والبرامج لاندماجه في الاقتصاد الخليجي.

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