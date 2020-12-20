كليات سطام بالأفلاج تكرّم أعضاء هيئة التدريس المتميزين علميًا

لرفع مستوى التميز الأكاديمي وتعزيز مستوى البحث الإبداعي

كرمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، اليوم الأحد، عددًا من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في البحث العلمي، لرفع مستوى التميز الأكاديمي وتعزيز المستوى الإبداعي في الكليات.

وشهد الحفل، الذي نظمته وكالة الدراسات العليا بكليات الأفلاج، حضور المشرف على كليات الجامعة في الأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري.

وافتتح الحفل، وكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية للتطوير والجودة والدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور محمد بن هذال الدوسري، بكلمة رحب فيها بالحضور.

بعد ذلك، قدم عرضًا تعريفيًا عن عدد البحوث المتميزة التي بلغ عددها أكثر من 194 منشورًا، موضحًا أن 127 بحثًا قد نشرت بأوعية نشر مصنفة، ومدرجة بقاعدة بيانات Web of Science، و49 منها قد نشرت بأوعية نشر مصنفة ومدرجة بقاعدة بيانات Scopus، بالإضافة إلى الأبحاث المنشورة باللغة العربية.

ولفت "الوكيل"، إلى أن الأبحاث المدرجة في هذه الإحصائية هي المنشورة فعليًا، ولم تشمل القائمة الأبحاث المقبولة للنشر.

وهنأ المشرف على كليات الأفلاج، الحاصلين على التميز في البحث العلمي والنشر.

وأكد اهتمام الجامعة بالبحث العلمي باعتباره أحد أهم وظائف الجامعات الأساسية، وتطرق في كلمته إلى ما شهدته الكليات من تطور نوعي وكمي في مجال البحث العلمي والنشر.

وحث على الاستمرار ومضاعفة الجهد والمطالبة بالمزيد، مؤكدًا أن الاستمرار في النجاح أصعب من الحصول عليه.

وشدد على ضرورة تطوير عضو هيئة التدريس لمهاراته وقدراته وتحديث معلوماته والاستمرار في الأبحاث للمساهمة في حل قضايا المجتمع المختلفة.

وفي ختام الحفل، كُرم أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالبحث العلمي.