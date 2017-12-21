النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دعوة "التحالف" قبل القصف لإخلاء المدنيين "نداء إنساني تتجلى فيه فنون الإنسانية"

جاء نداء التحالف الذي تقوده السعودية لإخلاء المدنيين قبل قصف مطار صنعاء، الذي أصبح خطرًا يهدد المنطقة، من فنون الإنسانية التي تنتهجها قوات التحالف منذ بدء عاصفة الحزم وفقًا للقانون الدولي والإنساني؛ وذلك للضرب بيد من حديد ضد أذناب طهران.

وكانت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن قد أكدت توجيه ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء، مضيفة: "أسقطنا الحماية عن مواقع محددة بمطار صنعاء وفقًا للقانون الدولي والإنساني".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دعوة "التحالف" قبل القصف لإخلاء المدنيين "نداء إنساني تتجلى فيه فنون الإنسانية"
سبق

جاء نداء التحالف الذي تقوده السعودية لإخلاء المدنيين قبل قصف مطار صنعاء، الذي أصبح خطرًا يهدد المنطقة، من فنون الإنسانية التي تنتهجها قوات التحالف منذ بدء عاصفة الحزم وفقًا للقانون الدولي والإنساني؛ وذلك للضرب بيد من حديد ضد أذناب طهران.

وكانت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن قد أكدت توجيه ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء، مضيفة: "أسقطنا الحماية عن مواقع محددة بمطار صنعاء وفقًا للقانون الدولي والإنساني".

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
11:20 PM

دعوة "التحالف" قبل القصف لإخلاء المدنيين "نداء إنساني تتجلى فيه فنون الإنسانية"

A A A
فهد كاملي - جازان
9
6,142

جاء نداء التحالف الذي تقوده السعودية لإخلاء المدنيين قبل قصف مطار صنعاء، الذي أصبح خطرًا يهدد المنطقة، من فنون الإنسانية التي تنتهجها قوات التحالف منذ بدء عاصفة الحزم وفقًا للقانون الدولي والإنساني؛ وذلك للضرب بيد من حديد ضد أذناب طهران.

وكانت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن قد أكدت توجيه ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء، مضيفة: "أسقطنا الحماية عن مواقع محددة بمطار صنعاء وفقًا للقانون الدولي والإنساني".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,724
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,888
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,525
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,445

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة