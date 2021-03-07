"التحالف": اعتراض وتدمير 5 طائرات دون طيّار مفخّخة حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير 5 طائرات دون طيّار مفخّخة حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة.
وأكّد "التحالف" رصد إطلاق عددٍ من الطائرات دون طيّار مفخّخة من قِبل الميليشيا الحوثية الارهابية.
أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير 5 طائرات دون طيّار مفخّخة حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة.
وأكّد "التحالف" رصد إطلاق عددٍ من الطائرات دون طيّار مفخّخة من قِبل الميليشيا الحوثية الارهابية.
أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير 5 طائرات دون طيّار مفخّخة حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة.
وأكّد "التحالف" رصد إطلاق عددٍ من الطائرات دون طيّار مفخّخة من قِبل الميليشيا الحوثية الارهابية.
أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير 5 طائرات دون طيّار مفخّخة حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة.
وأكّد "التحالف" رصد إطلاق عددٍ من الطائرات دون طيّار مفخّخة من قِبل الميليشيا الحوثية الارهابية.